Samsung Galaxy S25 Edge: l’eleganza incontra la resistenza

Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge in occasione della presentazione della serie GalaxyS25. Un debutto che ha uscitato grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Il dispositivo è stato mostrato inizialmente all’interno di una teca di vetro, scelta che ha alimentato curiosità e speculazioni.

Anche al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, il colosso coreano ha deciso di esporre lo smartphone senza permettere ai visitatori di testarlo direttamente. Questa strategia ha fatto crescere le ipotesi su una possibile innovazione nei materiali. Cosa che ha contribuito a rendere il Galaxy S25 Edge uno dei telefoni cellulari più misteriosi del momento. L’unico aspetto certo, per ora, è il suo design. Esso presenta infatti una struttura incredibilmente sottile e due fotocamere posizionate sul retro.

Galaxy S25 Edge: una tecnologia all’avanguardia per un dispositivo rivoluzionario

Se da un lato l’estetica minimalista è evidente, dall’altro resta la domanda sulla resistenza di un dispositivo così compatto. Secondo le prime indiscrezioni, Samsung infatti avrebbe trovato una soluzione innovativa per garantire una certa solidità senza rinunciare alla leggerezza.

Annika Bizon, Marketing Director di Samsung UK, ha rilasciato alcune dichiarazioni che gettano luce sulle caratteristiche di questo nuovo smartphone. Pur senza fornire dettagli precisi, ha assicurato che la riduzione dello spessore non comprometterà la durevolezza del dispositivo. Il quale, secondo alcuni rumors, sarà inferiore ai 6mm. In più ha definito il Galaxy S25 Edge “sbalorditivo”. Sottolineando il lavoro ingegneristico necessario per inserire una tecnologia avanzata in un corpo così sottile. Alcuni leak suggeriscono che Samsung abbia optato per una scocca posteriore in ceramica, materiale noto per la sua resistenza superiore al vetro. Questa scelta spiegherebbe perché il telefono sia stato mantenuto in un ambiente protetto durante le presentazioni ufficiali.

Ulteriori dettagli sono stati diffusi dal leaker Ice Universe. Secondo cui il Galaxy S25 Edge peserà 162g e avrà uno spessore di soli 5,84mm. Il prezzo dovrebbe essere in linea con quello del Galaxy S25+, posizionandolo nella fascia alta del mercato. Il lancio ufficiale è atteso per il prossimo mese. Ma è probabile che nuove anticipazioni continuino ad emergere. Aumentando così l’attesa per quello che potrebbe diventare uno degli smartphone più innovativi dell’anno.