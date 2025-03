Computer con cellule celebrali: è davvero possibile?

Cortical Labs ha proposto un’importante trasformazione per il settore della biologia e dell’informatica. L’azienda biotecnologica australiana ha presentato sul mercato il primo computer biologico. Quest’ultimo integra neuroni umani coltivati in laboratorio con componenti elettronici tradizionali. Tale tecnologia potrebbe rivoluzionare il modo in cui si concepiscono i sistemi di elaborazione dati. Portando con sé nuove opportunità per applicazioni avanzate nell’intelligenza artificiale e nelle neuroscienze.

Cortical Labs presenta un nuovo computer biologico

Il progetto ha debuttato al Mobile World Congress di Barcellona. Prende il nome di CL1 e si presenta come il primo computer biologico programmabile. La caratteristica distintiva di tale tecnologia è la sua capacità di fondere la plasticità e l’adattabilità del cervello umano. Ciò con l’efficienza dei circuiti elettronici. Al centro di tale innovativo sistema si trova un chip di silicio su cui vengono coltivati neuroni umani. Tale particolare configurazione permette una comunicazione bidirezionale. Il chip invia stimoli elettrici ai neuroni. Mentre quest’ultimi rispondono generando impulsi elettrici che vengono analizzati e utilizzati per il processamento delle informazioni.

Tale approccio crea una rete neurale biologica che funziona in modo simile a nel cervello umano. Quest’ultima potrebbe superare i limiti dei tradizionali sistemi in silicio. Soprattutto per compiti che richiedono capacità di adattamento e apprendimento in contesti complessi e variabili. Le potenzialità di tale tecnologia sono enormi. Ma ci sono ancora diversi intoppi da affrontare. I neuroni coltivati in laboratorio sono privi di coscienza. Eppure, l’uso di cellule cerebrali umane in un contesto tecnologico solleva inevitabili interrogativi etici. Quest’ultimi riguardano soprattutto la definizione di intelligenza e coscienza. Temi che potrebbero diventare ancora più complessi man mano che la tecnologia avanza.

Le implicazioni di tale computer, però, sono vaste. Ciò non solo per il campo dell’intelligenza artificiale. Ma anche per quello delle neuroscienze. Il CL1 potrebbe, infatti, permettere agli scienziati di comprendere il funzionamento del cervello. Ciò osservando come i neuroni interagiscono con l’ambiente esterno. Tale approccio potrebbe contribuire alla ricerca di nuovi trattamenti. Indirizzati a malattie neurodegenerative e altre condizioni neurologiche.