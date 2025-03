Very Mobile batte TIM e Iliad: ci sono 200 GB con il 5G gratis

Very Mobile lancia una nuova offerta per chi desidera una tariffa conveniente e con tanti giga. La promozione include 150 GB in 5G, minuti e SMS senza limiti a un prezzo fisso di 5,99€ al mese per sempre. In più, chi sceglie questa soluzione entro il 13 marzo 2025 riceve due mesi di canone gratuito. Era difficile riuscire ad impensierire i gestori ben più forti ma questa volta il provider virtuale ce l’ha messa tutta ed ha ottenuto grossi risultati.

Tutti i dettagli della promozione di Very Mobile

L’offerta è riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale, mentre chi proviene da TIM, Vodafone o WindTre non può aderire alla promo.

Il pacchetto include quel che c’è di meglio, tenendo conto di minuti, SMS e giga. Ecco l’elenco completo:

150 GB di traffico dati con connettività 5G gratuita ;

di traffico dati con connettività ; Minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia; SMS illimitati verso tutti gli operatori mobili.

Il costo mensile è di 5,99€, senza aumenti futuri. Inoltre, Very Mobile offre 2 mesi gratis per chi attiva l’offerta entro il 13 marzo 2025.

Attivazione e costi iniziali per gli utenti che scelgono Very Mobile

Per aderire a questa promozione, è necessario acquistare una SIM Very Mobile e attivare l’offerta con portabilità del numero. L’attivazione è gratuita, così come la spedizione della SIM.

Una volta completata la portabilità, il cliente potrà usufruire dei due mesi omaggio, dopo i quali inizierà il pagamento mensile di 5,99€.

Perché scegliere tale promo

Questa promozione di Very Mobile si distingue per il prezzo competitivo e il 5G incluso, oltre alla possibilità di ricevere due mesi senza costi. Si tratta di un’opportunità interessante per chi proviene da Iliad o da operatori virtuali, e vuole un piano economico senza rinunciare a tanti Giga e alla velocità della rete 5G. Bisogna solo selezionare l’offerta e andare avanti con il procedimento, sarà tutto semplicissimo.