Un Samsung Galaxy S25 Ultra da 13.000 dollari: è un pezzo da collezione

Gli smartphone di fascia alta hanno spesso prezzi proibitivi, ma alla fine restano comunque prodotti destinati al grande pubblico. Esiste però un mercato esclusivo, fatto per chi non si accontenta e vuole qualcosa di unico. È proprio qui che si inserisce Caviar, azienda specializzata nel trasformare i dispositivi più famosi in veri e propri pezzi da collezione. L’ultima creazione è il Galaxy S25 Ultra Viper, una versione personalizzata del nuovo top di gamma Samsung, ispirata all’iconico film John Wick. Non è la prima volta che è un prodotto del genere arriva sul mercato ma è chiaro che a poterselo permettere saranno pochi e facoltosi utenti.

Oro, titanio e… una clessidra: il Galaxy S25 Ultra Viper è eccezionale

Questo smartphone non è solo un oggetto tecnologico, ma un’opera d’arte. La scocca è in titanio, con una finitura PVD utilizzata nell’orologeria di lusso, mentre i dettagli sono in oro 24 carati. Ma il vero colpo di scena è la back cover: riproduce il profilo della Pit Viper, la pistola utilizzata nel film, e integra persino un dettaglio fuori dal comune – una clessidra incastonata nell’impugnatura. Un tocco estetico che rende questo modello ancora più fuori dagli schemi. Davvero interessante per un prodotto che in tanti non credevano neanche potesse esistere realmente.

Un pezzo unico per pochi: chi lo vuole deve sborsare tanti soldi

Caviar ha prodotto un solo esemplare di questo Galaxy S25 Ultra, rendendolo un oggetto destinato a pochissimi collezionisti. Il prezzo? Oltre 13.000 dollari. Non siamo di fronte ad un prodotto che fa delle sue caratteristiche hardware il proprio punto focale, ma che riesce a mettere gli utenti di fronte ad un design davvero particolare. L’obiettivo è quello di fornire al pubblico un simbolo di esclusività che però chiaramente costa un bel po’. Ovviamente i pezzi sono limitati e quindi non tutti potranno acquistarlo anche volendo.