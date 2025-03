Passa a Vodafone: 100 Giga in 5G a meno di 7 euro!

Vodafone ha lanciato una nuova offerta davvero interessante, pensata per chi vuole cambiare operatore e godersi internet veloce, chiamate illimitate e tantissimi Giga, senza troppi pensieri. Per soli 6,99 euro al mese, puoi avere 100 Giga da utilizzare con la rete 5G, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri italiani, il tutto con un costo di attivazione gratuito se attivi l’offerta online. Non male, vero?

Vodafone lancia un’offerta top

Il punto forte della proposta è la possibilità di navigare alla velocità del 5G, che ti consente di fare praticamente tutto online in modo super veloce, a patto di avere un dispositivo compatibile e di trovarti in una zona coperta dal segnale Vodafone. E se viaggi spesso in Europa, puoi stare tranquillo, perché 8,8 Giga dei tuoi 100 totali sono utilizzabili senza costi extra nei paesi dell’Unione Europea. Un vantaggio che sicuramente fa comodo a chi si sposta per lavoro o per svago.

Ma non finisce qui: i minuti e gli SMS illimitati verso numeri fissi e mobili sono davvero un bel bonus, ma Vodafone tiene a precisare che l’utilizzo deve essere “lecito e corretto”. In pratica, se non usi il servizio in modo esagerato o per scopi commerciali, potrai parlare e mandare messaggi senza problemi. Una condizione che non dovrebbe creare troppe limitazioni a chi usa il telefono in modo normale, ma che serve a evitare che qualcuno possa abusare del servizio.

L’offerta è riservata a chi passa a Vodafone da alcuni operatori specifici, come Iliad o Coop Italia, e, se attivi tutto online, la SIM ti viene spedita gratis. Insomma, nessuna spesa aggiuntiva, solo vantaggi: dal costo contenuto alle prestazioni super veloci del 5G, fino alla comodità di attivare tutto direttamente online senza dover uscire di casa.

Quindi, se stai cercando un’offerta conveniente e ricca di Giga, minuti e SMS, magari anche con un po’ di 5G per essere sempre connesso, questa proposta potrebbe essere quella giusta per te. Senza impegni nascosti, tutto è chiaro fin da subito.