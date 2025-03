Gboard si aggiorna: arrivano i bordi arrotondati per i tasti nella versione beta

Google sta testando una nuova modifica estetica per Gboard, la tastiera predefinita di Android. Nella versione beta più recente, gli utenti hanno notato bordi arrotondati per i tasti, una novità che rende l’interfaccia più moderna e in linea con le ultime linee guida di Material You.

Un look più armonioso per Gboard

L’aggiornamento introduce una modifica visiva evidente: i tasti, che fino a ora erano separati da spazi senza contorni definiti, ora hanno bordi leggermente arrotondati. Questo cambiamento migliora la leggibilità e offre un aspetto più omogeneo alla tastiera.

L’adozione di bordi più morbidi rientra nell’evoluzione del design di Android, che con Material You punta su elementi grafici più fluidi e personalizzabili. La nuova estetica di Gboard si adatta meglio ai temi dinamici e alle combinazioni di colori generate in base allo sfondo dell’utente.

Disponibilità della nuova interfaccia

Attualmente, i bordi arrotondati sono disponibili solo nella versione beta di Gboard, il che significa che la funzione potrebbe essere soggetta a modifiche prima del rilascio pubblico. Gli utenti che vogliono provarla possono iscriversi al programma beta di Gboard attraverso il Google Play Store.

Non è ancora chiaro quando Google rilascerà questa novità per tutti, ma se il test avrà esito positivo, l’aggiornamento potrebbe essere integrato nella versione stabile nei prossimi mesi.

Gboard continua a evolversi

Negli ultimi anni, Google ha lavorato per rendere Gboard più intuitiva e personalizzabile. Oltre ai miglioramenti estetici, l’app ha ricevuto aggiornamenti come nuove emoji, suggerimenti basati su AI e opzioni avanzate di personalizzazione.

L’introduzione dei bordi arrotondati per i tasti potrebbe essere solo un primo passo verso un’interfaccia ancora più raffinata, in linea con le future evoluzioni di Android.

Gboard si prepara a cambiare look con tasti dai bordi arrotondati, una novità attualmente in fase di test nella versione beta. Il nuovo design offre un’esperienza visiva più armoniosa e si integra perfettamente con lo stile Material You. Gli utenti interessati possono provare subito l’aggiornamento iscrivendosi al programma beta, in attesa del rilascio globale nelle prossime versioni.