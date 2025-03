Nintendo Switch 2, le certificazioni svelano feature importanti della console

Nintendo ha confermato l’esistenza della Switch 2 tramite un teaser ufficiale mentre il lancio ufficiale della console è atteso per aprile. La possibile data di debutto della console portatile nipponica è fissata per il 2 aprile ma le indiscrezioni a riguardo si stanno facendo sempre più insistenti.

Infatti, la console ha ottenuto l’approvazione da parte della Federal Communication Commission (FCC) e, grazie a questo passaggio con l’ente di certificazione, è possibile conoscere maggiori dettagli sul dispositivo. Entrando maggiormente nello specifico, il device potrà contare su alcune feature molto interessanti.

Nintendo Switch 2 supporterà la tecnologia NFC e il sensore sarà collocato nel Joy-Con destro così come nel modello precedente. Possiamo immaginare che questa soluzione è stata mantenuta per poter supportare le minifigures Amiibo passate e future da integrare nei vari titoli compatibili.

Nintendo ha reso la Switch 2 migliore della precedente generazione grazie ad alcune feature che migliorano l’usabilità e l’esperienza utente

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è il supporto alle reti Wi-Fi 6 (802.11ax) con una larghezza di banda fino a 80MHz. In questo modo, la connettività risulterà più veloce e stabile rispetto al precedente modello, ma non del tutto all’avanguardia considerando che stanno arrivando in commercio device compatibili con Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7.

Tuttavia, Nintendo punta a farsi perdonare dagli utenti grazie ad una scelta costruttiva unica di Switch 2. La console sarà caratterizzata dalla presenza di due porte USB-C posizionate nella parte inferiore e superiore. Entrambe le porte potranno essere utilizzate per la ricarica del device, facilitando l’esperienza di gioco durante la ricarica.

La console di nuova generazione arriverà sul mercato americano dotata di un caricabatterie da 20V compatibile con la tecnologia Power Delivery. Purtroppo, non è possibile determinare con precisione la velocità della ricarica rapida in termini di watt se non si conoscono i valori di amperaggio del caricabatterie.