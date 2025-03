Leapmotor, al Salone di Monaco 2025 con un nuovo modello

Sono tante le case automobilistiche che si stanno preparando a prendere parte dell’atteso evento del Salone di Monaco 2025. Evento che vedrà la partecipazione di numerose realtà del settore delle quattro ruote e che si terrà dal 9 al 14 settembre. Tra queste, oggi parliamo del costruttore automobilistico Leapmotor che sarà una delle protagoniste grazie al lancio di un nuovo modello.

Il marchio Leapmotor, come sappiamo, sta lavorando al fine di ampliare la propria gamma di veicoli da portare su strada ma, purtroppo, non siamo a conoscenza di molti dettagli in merito al nuovo veicolo che porterà al Salone di Monaco. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi finora.

Leapmotor: al Salone di Monaco con un nuovo modello

La curiosità è tanta e tutti si stanno chiedendo quale sarà il modello su cui Leapmotor sta lavorando e che punta a presentare al mondo intero a settembre 2025. L’unica cosa che possiamo fare è tornare un attimo indietro analizzando le strategie del marchio di Stellantis.

Secondo i piani, dunque, il prossimo modello che Leapmotor presenterà potrebbe essere una Hatchback. Tale modello, infatti, secondo la timeline del brand dovrebbe poi arrivare sulle strade del Vecchio Continente già a inizio 2026.

Oltre a ciò, ci si chiede se il costruttore potrebbe decidere di proporre solamente una versione elettrica o stupire gli utenti con una proposta dotata di motorizzazione range extender. Naturalmente per scoprire tutto ciò dovremo attendere che il costruttore decida di rilasciare maggiori informazioni in merito ai prossimi modelli in arrivo.

Quel che sappiamo è Leapmotor punta a consegnare globalmente un numero superiore a 500.000 veicoli, con l’intento di raddoppiare dunque i numeri raggiunti nel corso dello scorso anno. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al modello che sarà presentato al Salone di Monaco 2025. Quale sarà la sorpresa?