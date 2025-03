LG Gram 2025: l’IA al servizio della produttività e della portabilità

LG Electronics ha appena introdotto in Italia la sua nuova gamma di notebook LG Gram 2025. Una serie di dispositivi pensati per rispondere alle necessità di produttività moderna, portabilità e personalizzazione. I nuovi modelli includono LG-GramPro, LG-GramAI, LG-Gram e LG-GramBook. Ovvero i primi laptop LG a integrare l’Intelligenza Artificiale. Offrendo così un’esperienza utente ottimizzata grazie alle tecnologie innovative. La vera novità di questa linea però è l’introduzione di gram AI. Una novità che consente una gestione smart del dispositivo, in grado di adattarsi alle esigenze di ognuno per migliorarne la produttività e l’efficienza.

LG Gram 2025: un’esperienza personalizzata grazie all’IA

Il cuore della nuova linea di notebook LG, come detto, è rappresentato da gram AI. Si tratta di una tecnologia che combina l’intelligenza artificiale in cloud e in locale per ottimizzare l’interazione con i dispositivi. Una delle principali caratteristiche è gram chat On-Device. Ovvero un sistema che permette di elaborare i dati direttamente sul laptop senza la necessità di una connessione internet. Questa funzionalità è particolarmente utile per ottenere risposte rapide e sicure, semplificando la gestione di documenti e file. In contemporanea vi è anche gram-chat Cloud, che sfrutta il cloud per rispondere a richieste più complesse. Integrandosi perfettamente con strumenti come Google Workspace e Microsoft 365 per migliorare e rendere più efficiente la gestione dei documenti e delle email.

Altra innovazione interessante è la funzione Time Travel. La quale consente di recuperare rapidamente pagine web, file audio, documenti e video, risparmiando tempo prezioso. Queste caratteristiche sono presenti nei modelli LG Gram AI (serie Z90TL) e LG+Gram Pro (serie Z90TP). Laptop che si distinguono anche per l’adozione di schermi ad alta risoluzione e l’implementazione di processori Intel Core di ultima generazione.

Prestazioni elevate e portabilità

I nuovi LG Gram 2025 sono progettati per rispondere alle esigenze di chi cerca un dispositivo potente ma portatile. Il modello LG-GramPro, ad esempio, pesa solo 1,1kg ed è dotato di un display OLED da 16’, ideale per chi è sempre in movimento. In più, la durata della batteria è un altro punto di forza. Poiché con una capacità di 77Wh garantisce un utilizzo prolungato anche durante le giornate lavorative più intense.

Oltre ai modelli di alta tipologia, LG ha presentato anche versioni più economiche della linea Gram. Ne sono un esempio il modello da 14”(LG-Gram) e il più grande LG-GramBook da 15,6”. Questi dispositivi offrono tutte le caratteristiche tipiche della serie. Come la leggerezza e la portabilità, ma a un prezzo più accessibile. Così da rendere l’ accesso alla tecnologia avanzata di LG alla portata di un pubblico più ampio.