Autostrade, Tutor 3.0 in funzione su 26 tratte

Rendere sempre più sicure le strade e le autostrade del nostro Paese è ormai uno degli obiettivi prefissati da alcuni anni. Naturalmente per raggiungerlo sono necessarie sia nuove tecnologie che la collaborazione degli automobilisti. Non a caso, la nuova iniziativa dell’Italia vede l’entrata in funzione del sistema Tutor 3.0.

Si tratta di un nuovo strumento progettato al fine di ottimizzare la sorveglianza della velocità entrato in funzione lo scorso 7 marzo su un totale di 26 tratte presenti in sei diverse arterie autostradali. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati finora.

Autostrade: entra in funzione il Tutor 3.0

Lo sviluppo della tecnologia fa passi avanti del tutto importanti. Passi avanti che consentono di avere ottimizzazioni anche dal punto di vista della sicurezza sulle strade del territorio italiano. Non a caso, dunque, l’entrata in funzione del Tutor 3.0 va a migliorare la sicurezza su alcune autostrade più trafficate come l’A1, l’A14 e l’A27 ma non solo. Sette tratte interessate si trovano sull’A1 Milano-Napoli, cinque sulla A27 Mestre-Belluno, quattro sulla A14 Bologna-Taranto e cinque sulla A11 Firenze-Pisa Nord.

L’obiettivo è certamente quello di evitare il maggior numero di incidenti stradali che, purtroppo, sono sempre più frequenti. Tutto ciò grazie alla maggiore capacità del Tutor 3.0 di rilevamento della velocità media dei veicoli. Nello specifico, infatti, il sistema su cui si basa il tutor prevede una valutazione molto più dettagliata della condotta di guida. Non dimentichiamo che sono sempre di più gli incidenti causati da un’eccessiva velocità.

In tale prospettivo, l’installazione di una rete di Tutor non può che essere considerata una buona soluzione per ottimizzare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti che si registra annualmente nel corso Paese. Certamente da parte degli utenti non devono mandare comportamenti di guida più responsabili e adeguati al fine di tutelare la propria vita e quella degli altri automobilisti. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito all’espansione di questo importante sistema di monitoraggio.