Intelligenza artificiale e fusione nucleare: la ricerca di un team del MIT

L’intelligenza artificiale è uno dei temi di cui sentiamo ormai più spesso parlare. Ricorrere a tale soluzione, infatti, rappresenta una scelta del tutto comune nei diversi settori. Non sono ambito tech o automotive, l’intelligenza artificiale sta infatti andando ben oltre i comuni settori di cui parliamo giornalmente. L’ultima novità riguarda infatti in merito alla ricerca sulla fusione nucleare.

Non a caso, infatti, dai laboratori del Massachusetts Institute of Technology giunge una notizia del tutto importante e riguarda proprio l’uso dell’IA. Secondo quanto diffuso, dunque, un team di scienziati sta utilizzando l’intelligenza artificiale per decodificare il comportamento del plasma all’interno dei reattori. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati nei giorni scorsi in merito a questa inaspettata scoperta.

Intelligenza artificiale e fusione nucleare

Utilizzare l’intelligenza artificiale per decodificare il comportamento del plasma all’interno dei reattori. E’ proprio questo il lavoro che un team di esperti sta portando avanti al fine di raggiungere un risultato che potrebbe stupire davvero tutti.

Secondo quanto diffuso, la ricerca vede come protagonista l’utilizzo di simulazioni potenziate dall’IA al fine di capire e, di conseguenza, prevedere le prestazioni dei dispositivi di fusione nucleare. L’attenzione viene posta particolarmente sull’International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) attualmente in fase di sviluppo in Francia.

A tal proposito, non sono mancate le parole, che esprimono entusiasmo, del Dr. Nathan Howard del MIT Plasma Science and Fusion Center che si trova attualmente alla guida della ricerca. Secondo Howard, infatti, sia la scienza che il potenziale della fusione come fonte di energia pulita possono essere considerati davvero affascinanti.

Ancora una volta l’uso dell’IA sembra lasciare a bocca aperta grazie ai risultati che nel corso degli ultimi mesi sta consentendo di ottenere in diversi settori. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti al fine di conoscere tutte le novità al riguardo.