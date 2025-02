Leapmotor cresce in Europa: nuove concessionarie e vendite in aumento

Il mercato europeo dell’auto elettrica accoglie sempre più marchi provenienti dalla Cina. Ed è in questo contesto che Leapmotor si sta ritagliando uno spazio importante. Da quando ha debuttato nel Vecchio Continente a settembre 2024, il brand, che fa parte del Gruppo Stellantis, ha avviato un’espansione senza sosta. Oggi infatti può contare su una rete di 450 concessionarie in 14 diversi Paesi. Il tutto con l’obiettivo di superare le 600 entro la fine del 2025.

Leapmotor: successo in Germania e prospettive future

La crescita di Leapmotor non si limita però all’ampliamento della rete di vendita. Ma si riflette anche nei numeri delle immatricolazioni. Più di 1.500 veicoli sono già stati consegnati ai clienti europei. Un chiaro segnale che il marchio sta iniziando a guadagnare la fiducia del mercato. L’azienda che gestisce le operazioni nel continente sottolinea un andamento positivo, con un portafoglio ordini in costante aumento. Leapmotor si posiziona così tra le realtà emergenti della mobilità elettrica in Europa.

Tra i Paesi dove Leapmotor sta registrando ottimi risultati, la Germania emerge in modo particolare. Nel solo gennaio 2025, sono state immatricolate 155 nuove vetture. Un netto incremento rispetto al trimestre precedente, quando le vendite si erano fermate a 180 unità. Questo porta il marchio a una quota di mercato dello 0,4% nel settore delle auto elettriche a batteria. Segnando un raddoppio rispetto al mese di dicembre.

Ma non si parla solo di numeri. In quanto in Germania nuove concessionarie stanno stringendo accordi di distribuzione con Leapmotor. Attirate probabilmente dall’interesse crescente per il brand. Martin Resch, responsabile per il mercato tedesco, ha sottolineato che la casa automobilistica sta contribuendo alla diffusione della mobilità elettrica. Si aspetta dunque un’ulteriore crescita nel corso dell’anno.

Un grande contributo allo sviluppo del brand potrebbe arrivare anche dai nuovi modelli in arrivo. Al Salone di Bruxelles, ad esempio, è stata presentata la versione range extender del SUV C10, progettata per migliorare l’autonomia. In più, si attende il lancio del SUV elettrico B10, che dovrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Leapmotor in Europa.