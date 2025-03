Minisforum BD795i SE, scheda madre piccola, economica e performante – Recensione

Minisforum è un’azienda che da molti anni si occupa di realizzare prodotti per l’informatica di alto livello al giusto prezzo, tra i dispositivi iconici dell’azienda possiamo annoverare sicuramente mini PC e schede madri; in questo periodo abbiamo avuto l’opportunità di testare in maniera approfondita la Minisforum BD795i SE, una variante relativamente economica, in vendita di listino a meno di 600 euro, al cui interno si possono trovare comunque hardware e specifiche di alto livello. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Unboxing e Confezione

La confezione della Minisforum BD795i SE è minimale, presenta un design esterno abbastanza classico sul quale però troviamo stampate tutte le informazioni che ci permettono di conoscere sin da subito il prodotto che andiamo ad acquistare, infatti è facilmente comprensibile trattarsi di una scheda madre, con connettore HDMI, processore AMD Ryzen 9 della serie 7000, connettori DDR5 e PCIe5.0, in aggiunta ad una breve descrizione visiva del prodotto stesso. Nella parte posteriore della scatola troviamo invece ancora più dettagli inerenti al prodotto, con una grande immagine, e tanti piccoli dettagli che ci aiutano a comprendere in modo dettagliato ogni singola parte del prodotto stesso. Rimuovendo la fascia che ricopre la scatola, possiamo accedere al packaging interno, davvero minimale e ben congeniato; la scheda madre è protetta da uno strato in gommapiuma, oltre che essere avvolta in un involucro plastico. La protezione è massima, non rischiate in nessun modo che si possa rovinare.

Design e Estetica

Parlare di design e di estetica per quanto riguarda una scheda madre è sempre un pochino contradditorio, proprio perché di base l’estetica di un componente interno di un computer conta poco. Discorso diverso per il design, per il quale possiamo esprimere vari commenti sulle scelte stilistiche del produttore, in termini soprattutto di posizionamento e disposizione dei connettori interni. Il form factor è il Mini-ITX con dimensioni di 170 x 170 x 1,6 millimetri, tecnicamente è una una scheda madre di dimensioni relativamente ridotte, facile da installare e da montare all’interno di un case, data la presenza di una buona serie di viti per il suo alloggiamento. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono più che buoni, anche per quanto riguarda la copertura del dissipatore, realizzata in platica; offre davvero la sensazione di essere un prodotto premium, di livello nettamente superiore alla media, anche per la fascia di prezzo di posizionamento.

All’interno della confezione si possono trovare una serie di accessori che facilitano l’alloggiamento delle varie componenti, come SSD, RAM e simili, ma anche la mascherina che protegge i connettori esterni, nei quali poi verranno collegati cavi e quant’altro. Una disposizione che possiamo ritenere fortemente vincente, poiché in termini pratici non abbiamo notato alcuna difficoltà nel raggiungere determinati connettori, né nel posizionamento dei cavi di montaggio; l’attenzione viene catturata dal grande componente centrale, dove si trova il processore ed il suo dissipatore, tutt’attorno si possono invece scorgere slot per la RAM, per gli SSD, per le PCie 5.0, in questo caso protetti da una staffa metallica per una maggiore sicurezza.

Hardware e Specifiche

Minisforum BD795i SE è una scheda madre venduta con processore AMD Ryzen 9 7945HX, un SoC di ultima generazione dalle prestazioni nettamente superiori alla media, con 16 kernel e 32 threads, una frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 5,4GHz e 64MB L3 di cache. Facendo un rapido confronto con la variante AMD Ryzen 7 7745HX, ad esempio, nel single core raggiunge 2130 contro i 2022 del fratello minare, per poi dare il meglio di sé nel multi-core con 19472, contro i 12744 dell’altro. Prestazioni che ci permettono di capire quanto il SoC sia pensato per un utilizzo intensivo ad elevate performance, supportato inoltre da un sistema di raffreddamento studiato ad hoc che impedisce il raggiungimento di temperature troppo elevate.

Il prodotto è stato pensato per accogliere componenti di alto livello e di ultima generazione, come vi dicevamo è corredato con uno slot PCIe 5.0 x16, adatto quindi per schede grafiche top di gamma, come può essere una NVIDIA RTX4090 o una AMD RX 7900 XTX, raggiungendo così prestazioni grafiche di livello superiore, supportate da un SoC altrettanto performante. Il montaggio è estremamente semplificato, oltre che protetto dalla barra metallica di cui vi parlavamo nel paragrafo precedente.

La personalizzazione nella realizzazione del proprio setup è davvero estrema, infatti Minisforum BD795i SE integra due slot DDR5 SODIMM fino a 5200MHz ed un massimo di 64GB (ricordiamo che i MHz sono essenziali, oltre al modello, per la velocità computazionale della singola RAM), ed anche due slot M.2 2280 PCIe 4.0 per SSD. Il sistema permette l’utilizzo di una ventola di raffreddamento da 12 centimetri, con TDP massimo di 100W. Il dispositivo recensito lo possiamo a tutti gli effetti definire quasi un parco giochi per gli appassionati di tecnologia, data la presenza di numerosi connettori per ventole, una gamma ampissima di porte USB, varie uscite video e davvero molto altro ancora.

Connettori fisici

La parte interna è ovviamente fondamentale in una scheda madre, ma lo è altrettanto anche l’insieme dei connettori ai quali gli utenti si possono collegare in fase di utilizzo, ovvero tutti i connettori presenti sulla mascherina che punta verso l’esterno del computer/PC desktop. In questo caso possiamo a tutti gli effetti trovare una selezione molto ampia e valida, con la presenza di 2 porte USB 3.2 Gen1 di tipo-A, una USB 3.2 Gen2 di tipo-C (DP) e due porte USB 2.0 di tipo-A. Collegare il computer alla rete sarà facilissimo con la porta ethernet RJ45 a 2,5G, ovvero fino ad una velocità massima a 2,5 gigabit, mentre per quanto riguarda i monitor esterni, ecco che il sistema punta ad una HDMI 2.1, la displayPort 1.4 (appunto DP) e l’utilizzo di una USB-C, il tutto con uscita nativa in 8K. In altre parole, come avete potuto facilmente capire, la scheda madre Minisforum BD795i SE supporta il collegamento di un numero massimo di 3 schermi in contemporanea, estendendo al massimo l’usabilità quotidiana e rendendola estremamente versatile. L’audio viene gestito da un ingresso microfono ed una uscita classica (line in e line out).

Conclusioni e prezzo

In conclusione Minisforum BD795i SE la possiamo a tutti gli effetti ritenere una scheda madre di ottima qualità, un prodotto che ci sentiamo di consigliare agli utenti che sono alla ricerca di una base solida, affidabile e duratura nel tempo, sulla quale poi andare a costruire la propria piattaforma PC. Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dalla presenza di un processore di fascia alta, praticamente il top di gamma AMD del momento, a cui si può affiancare una scheda grafica di pari livello, per raggiungere sia prestazioni grafiche che computazionali di altissimo livello. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono di qualità, il design ed il form factor praticamente esenti da difetti, abbiamo sicuramente apprezzato la disposizione di tutti i connettori, e la possibilità di godere della massima personalizzazione, sia in termini di collegamenti di componenti, che adattabilità della scheda madre alle varie situazioni in cui si potrebbe trovare; inutile dire che supportare ben tre monitor in contemporanea, con uscita nativa in 8K, o anche una connessione di rete fino a 2,5GB/s, possano rappresentare un plus su cui gli utenti possono fare affidamento nell’utilizzo quotidiano.

Minisforum BD795i SE può essere acquistata ad un prezzo di listino di 579 euro sul sito ufficiale, con spedizione a domicilio in tempi relativamente brevi, possibilità di pagare tramite PayPal o le principali carte di credito. La spedizione avviene direttamente dalla Germania, di conseguenza non sarà necessario pagare dazi doganali di alcun tipo. Lo potete ordinare qui. In caso contrario potete fare affidamento su Amazon, con spedizione gestita direttamente da Amazon stessa, consegna brevissima, ed acquisto al seguente link, o tramite il banner inserito poco sotto.