Il modem C1 di Apple sorprende nei test

Apple ha fatto il suo ingresso nel mercato dei modem con il C1. Installato sull’iPhone 16e questo dispositivo ha dimostrato di poter competere con i migliori. Nonostante sia la prima generazione di un prodotto sviluppato internamente, i test hanno rivelato risultati sorprendenti. Il nuovo modem è stato confrontato con i componenti di punta di Qualcomm e Samsung. Mostrando prestazioni all’altezza dei migliori sul mercato.

Apple prepara già un aggiornamento, nuove migliorie attese nel 2026

Il test è stato condotto utilizzando una SIM dello stesso operatore su quattro dispositivi di fascia alta. I protagonisti sono stati l’iPhone 16e che ha dovuto misurarsi con l’iPhone16 Pro Max, il Google Pixel 9Pro XL e il Samsung Galaxy S25 Ultra. La velocità di download del C1 è risultata paragonabile a quella del modem Snapdragon X71 montato sul 16Pro Max. Oltre che superiore a quella del Pixel9Pro XL con modem Exynos. Anche nel parametro del ping, che misura la reattività della connessione, il C1 si è dimostrato competitivo. Arrivando a superare il modemX80 dello Snapdragon 8 Elite.

Nonostante le ottime prestazioni, Apple è già al lavoro per migliorare il suo modem. Le informazioni diffuse dall’analista Ming-Chi Kuo confermano che Cupertino sta sviluppando una versione aggiornata del C1. Il tutto con l’obiettivo di ottimizzare efficienza energetica e velocità di trasmissione. Il nuovo modello dovrebbe entrare in produzione nel 2026, con l’aggiunta del supporto al 5G mmWave, attualmente assente.

Secondo Kuo, la baseband del C1 è realizzata con un processo a 4/5 nanometri. Mentre i trasmettitori per le basse e medie frequenze sono costruiti con tecnologia a 7nanometri. La versione aggiornata manterrà la stessa baseband. Poiché Apple non considera prioritario un passaggio a un processo produttivo più avanzato. L’ azienda però è intenzionata a spingere ulteriormente lo sviluppo per consolidare la propria presenza nel settore dei modem.

Insomma, l’ ingresso di Apple in questo mercato segna una svolta importante. Non a caso i primi risultati dimostrano che il colosso di Cupertino è già in grado di sfidare i leader del settore.