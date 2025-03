Ecco il Galaxy S25 Ultra più costoso di sempre

Gli smartphone, anche quelli top di gamma nonostante abbiano prezzi ritenuti elevati sono comunque destinati ad un mercato di massa, di conseguenza il prezzo elevato rientra comunque nella categoria dei prodotti che bene o male sono accessibili alla maggior parte degli utenti, c’è però chi ha disponibilità economiche al di sopra della media e non ha paura a mostrarlo, è dunque perché esistono alcune soluzioni custom che vantano prezzi ben oltre l’immaginabile e c’è chi grazie appunto a disponibilità di pari livello, si permette questa tipologia di prodotti e non ha paura di mostrarli.

Ciò di cui parliamo oggi, visto che mostrarlo è lusso per pochi, è una versione del Galaxy S25 Ultra ispirata A John Wick, più nello specifico alla sua arma preferita, la pistola Pit viper, non a caso lo smartphone in questione per l’occasione è stato rinominato Galaxy S 25 Ultra Viper.

Unico su tutto

La creazione in merito del laboratorio di Caviar, azienda con sede a Dubai, che si occupata di rifare completamente il design dello smartphone ovviamente da un punto di vista prettamente stilistico, il retro in titanio infatti è rivestito da un fregio ispirato per l’appunto alla storica arma da fuoco con dettagli finemente lavorati nel medesimo materiale utilizzato per gli orologi svizzeri, sono presenti finiture in oro 24 carati e come se non bastasse all’interno della impugnatura della pistola e incastonata una piccola clessidra, giusto perché ce lo si può permettere, il modello in questione è stato prodotto in un unico esemplare e vanta un prezzo di listino di 13.000 $, risulta dunque accessibile veramente ad una nicchia di utenti.

Ovviamente si tratta di un prodotto da collezione esageratamente premium che non offre nulla di più di quanto non faccia il modello standard dal punto di vista della tecnologia legata allo smartphone, di conseguenza l’unica vera differenza è appunto il design.