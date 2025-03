Ho mobile: questa offerta è davvero troppo ghiotta da perdere

Se siete stanchi dell’offerta attiva sul vostro numero di cellulare e volete una nuova promozione che garantisca tutto il necessario per un’esperienza d’uso davvero senza compromessi sicuramente un’opzione da prendere in considerazione è rappresentata dall’operatore viola italiano ho mobile, quest’ultimo da parecchi anni infatti garantisce a tutti i propri clienti un servizio davvero di ottimo livello caratterizzato da efficienza e convenienza, nello specifico il provider punta tantissimo su dati Internet in quantità e prezzi davvero competitivi, non a caso recentemente a potenziato la propria infrastruttura ed ora garantisce all’interno delle proprie offerte anche le connettività 5G in modo da permettere ai propri clienti di navigare al massimo della velocità.

Se dunque anche voi volete navigare con la rete Internet di ultima generazione e desiderate avere tanti giga da poter sfruttare come meglio volete, sul sito ufficiale dell’operatore è disponibile un’offerta che fa sicuramente per voi e che garantisce tutto quello che vi abbiamo appena descritto ad un prezzo decisamente competitivo, scopriamo insieme di cosa si tratta e il prezzo da pagare.

Tutto sotto i 10 euro

L’offerta in questione per chi decide di attivarla garantisce la bellezza di 200 GB di traffico dati con la connessione dati 5G abilitata di default, insieme a questi ultimi ovviamente sono presenti inutili limitati verso tutti i numeri nazionali ed SMS limitati verso tutti, il costo mensile ammonta a 9,99 € e il costo di attivazione corrisponde a 2,99 € ma solo per coloro che effettuano lo portabilità da un operatore virtuale predefinito presente all’interno di una lista consultabile all’interno del sito ufficiale dedicato alla promozione, in caso contrario infatti il costo salirà a 29,90 € rendendo la promozione decisamente meno conveniente.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è accedere al sito del provider tinto di viola ed effettuare l’attivazione online con pochi semplici clic, ovviamente assicuratevi di rispettare le condizioni descritte sopra.