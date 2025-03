Google Pixel 9, il prezzo è SEMPRE più BASSO su Amazon: ora costa 270 euro in MENO

Gli utenti possono risparmiare sempre di più in questi giorni sull’acquisto di Google Pixel 9, uno smartphone che effettivamente garantisce il massimo livello di risparmio possibile immaginabile, in confronto al listino originario, lanciato nel corso dello scorso anno, questo a prescindere dalle condizioni di vendita.

Lo smartphone incanta sin da subito con dimensioni che complessivamente possiamo ritenere pressoché allineate con gli standard del settore, essendo un prodotto che pesa 198 grammi, le cui dimensioni raggiungono 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore. Ciò è possibile con il display da 6,3 pollici di diagonale, che presenta una risoluzione di 1080 x 2424 pixel, un OLED di alta qualità che può raggiungere un refresh rate a 120Hz, alle cui spalle si trova la protezione Gorilla Glass Victus 2, ben 16 milioni di colori, ed anche una densità di pixel di 422 ppi, più che sufficiente per una qualità superiore al normale.

Scoprite le nuove offerte Amazon ed i codici sconto gratis, solo iscrivendovi a questo canale Telegram dedicato.

Google Pixel 9: lo sconto mai visto prima d’ora su Amazon

Una promozione assolutamente invidiabile vi attende su Amazon, in questi giorni gli utenti possono acquistare Google Pixel 9 con un risparmio superiore al normale, infatti non sarà più necessario versare il prezzo di listino di 899 euro, ma allo stesso tempo è possibile approfittare dell’ottima riduzione di 270 euro, fino a scendere a soli 629 euro per il suo acquisto definitivo. L’ordine è da completare a questo link.

In termini fotografici, lo smartphone viene corredato da una coppia di fotocamere nella parte posteriore, una principale da 50 megapixel, oltre ad una ultragrandangolare da 48 megapixel, che permettono di realizzare scatti fotografici a 8165 x 6124 pixel, con un angolo di visuale di 123 gradi, ed una fotocamera frontale da 10,5 megapixel con apertura F2.2. I video vengono girati al massimo in 4K a 60fps, mentre la batteria è comunque un componente da 4700mAh, più che bilanciato in termini di autonomia generale.