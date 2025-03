Apple iPhone 16: nuova OFFERTA incredibile su Amazon, prezzo da NON CREDERE

Apple iPhone 16 è a tutti gli effetti lo smartphone più chiacchierato e desiderato del momento, un prodotto che fa del proprio meglio per distinguersi dalla massa, a partire ad esempio dalle dimensioni, poiché si tratta di un dispositivo che comunque arriva a pesare solamente 170 grammi, e precisamente 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore.

E’ facile da tenere in mano, con un design caratteristico che ricorda chiaramente gli altri iPhone in commercio, ma soprattutto un processore Apple A18, esa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, con alle sue spalle Apple GPU 5-core, una configurazione che finalmente sale a 8GB di RAM, seguita poi a ruota da una memoria interna (non espandibile), dal valore variabile, fino ad un massimo di 512GB. Il display resta essere da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED, un refresh rate a 60Hz, quindi non particolarmente fluido, con risoluzione 1179 x 2556 pixel e soprattutto 460 ppi.

Apple iPhone 16: ecco la promozione migliore del momento su Amazon

Apple iPhone 16 non costa più un prezzo eccessivamente elevato, tanto da risultare irraggiungibile per la maggior parte dei consumatori, infatti dovete sapere che non sarà più necessario spendere 979 euro per il suo acquisto, ma basteranno 849 euro da investire, così da riuscire allo stesso modo a spendere relativamente poco, godendo delle migliori specifiche tecniche in circolazione.

Il comparto fotografico dello smartphone è di tutto rispetto, se considerate che comunque stiamo parlando della variante “base”, infatti nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 48 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel, con scatti che raggiungono 8000 x 6000 pixel. La batteria è da 3561 mAh, che offre comunque una buona autonomia generale, anche in confronto ad esempio iPhone.