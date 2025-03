Fastweb Mobile: le offerte attive per i nuovi utenti

Fastweb dimostra il suo impegno nel settore della telefonia. Ciò con una serie di promo vantaggiose e sempre aggiornate. A tal proposito, l’operatore ha optato per un lieve incremento dei prezzi rispetto alle precedenti offerte. Ha però compensato con un ampliamento dei servizi inclusi. Rendendo così le sue proposte ancora più competitive sul mercato. Tra le principali novità troviamo il WiFi Calling, un servizio che consente di effettuare chiamate e navigare su Internet anche in assenza di segnale mobile. Per il mese di marzo sono disponibili diverse promozioni Fastweb. Scopriamole.

Fastweb: le promo disponibili per i nuovi clienti

L’offerta Fastweb Mobile prevede minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 5G. Inoltre, sono inclusi 14 GB per il roaming in UE, il WiFi Calling e l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy. Il tutto ad un prezzo di 8,95€ mensili, senza vincoli. L’offerta Fastweb Mobile Full, invece, include minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 5G. Con 17 GB per il roaming in UE e gli stessi vantaggi formativi e tecnologici, a 9,95€ mensili. Per chi necessita di ancora più Giga, l’opzione Fastweb Mobile Maxi propone 300 GB in 5G, 100 SMS, 20 GB in UE. Insieme, ad alcuni servizi aggiuntivi come l’Assistenza Pet con Quixa e Fastweb Protect, a 11,95€ mensili senza vincoli.

L’opzione Fastweb Protect è ideale per chi desidera una protezione aggiuntiva. Quest’ultima garantisce sicurezza online per tutta la famiglia, bloccando siti malevoli, pubblicità invasive e proteggendo l’identità digitale. Il servizio è disponibile a 3€ al mese con i primi tre mesi gratuiti. Inoltre, Fastweb Mobile permette di acquistare smartphone a rate senza anticipo. Ciò con finanziamento a tasso zero tramite Findomestic. Chi sceglie questa opzione riceverà il doppio dei Giga inclusi nella propria offerta. Chi porta un vecchio smartphone in permuta, invece, potrà ottenere uno sconto ulteriore sul finanziamento. Fastweb continua ad innovarsi con soluzioni competitive e vantaggiose. Garantendo una copertura capillare, servizi avanzati e massima trasparenza ai propri clienti.