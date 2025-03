Fastweb Mobile, aumentano i prezzi per le nuove attivazioni

Dal 3 marzo 2025, i nuovi clienti Fastweb Mobile dovranno affrontare un aumento sulle offerte di rete mobile. Il costo mensile di ogni piano tariffario è aumentato di 1€ senza alcuna modifica per chi è già cliente. Ora, infatti, l’offerta base costa 8,95€ al mese. Mentre FastwebMobile Full arriva a 10,95€ e FastwebMobileMaxi sale a 12,95€.

Fastweb Mobile: costi di attivazione e servizi inclusi

L’aumento si riflette anche sulle offerte Sky Mobile powered by Fastweb. Le quali adottano le stesse condizioni economiche. Ad ogni modo, chi decide di passare all’ operatore attraverso il programma “+Condividi +Vantaggi” potrà ottenere uno sconto di 1 euro al mese sulla tariffa scelta. Invece chi invita un amico riceverà un buono da 10€

Oltre ai rincari sulle tariffe mensili, sono aumentati anche i costi iniziali per l’attivazione. Chi sottoscrive un’offerta online o tramite il Servizio Commerciale 146 dovrà pagare un contributo iniziale di 18,95€ per la promo base. Mentre si parla di 20,95€ per la versione Full e 22,95€ per la Maxi. Nei negozi fisici, invece, il costo di attivazione varia a seconda del piano scelto, con la SIM inclusa nel prezzo. Le soluzioni proposte da Fastweb Mobile mantengono i servizi già previsti. Come la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi e l’accesso ai corsi della FastwebDigital Academy. Per i clienti di Mobile Maxi, continua a essere inclusa anche l’Assistenza Pet di Quixa e la protezione digitale FastwebProtect. Servizio che normalmente ha un valore di 3€ al mese.

Chi sceglie Fastweb potrà poi scegliere se attivare una SIM fisica o una eSIM digitale attivabile online. Oltre che poter usufruire di servizi come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata e il Wi-Fi Calling. In più le condizioni contrattuali garantiscono che non ci saranno modifiche ai prezzi per almeno 12 mesi dall’attivazione, salvo obblighi previsti dalla legge. In ogni caso se siete interessati a passare a Fastweb per approfittare delle sue proposte vantaggiose e convenienti ne troverete tantissime sul suo sito ufficiale.