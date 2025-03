Apple iPhone 17, i primi mockup mostrano il nuovo design

La prossima famiglia iPhone 17 inizia a far parlare di sé in maniera insistente nonostante il debutto sia atteso tra alcuni mesi. Apple, di solito, ufficializza i nuovi flagship tra agosto e settembre ma, in queste ore, stanno iniziando ad emergere alcuni dettagli sull’attesissima serie.

Infatti, sia gli addetti ai lavori che gli utenti sono in attesa di scoprire quali saranno le novità che Apple introdurrà con gli iPhone 17. Gli analisti indicavano già da qualche tempo la possibilità di un cambio radicale di design con un passaggio ad una soluzione simile a quella utilizzata da Google sui Pixel.

Grazie a quanto mostrato da iDeviceHelp su YouTube, possiamo ammirare i primi modelli dummy dei vari iPhone 17. Come affermato dallo Youtuber, questi mockup sono realizzati in maniera amatoriale partendo dai file CAD trapelati in rete.

I prossimi flagship Apple si mostrano con dei modelli dummy che anticipano il design della famiglia iPhone 17 e dell’inedita camera bar

Ne consegue che, se i file CAD dovessero essere ufficiali, i nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max avranno un design posteriore diverso dalla generazione precedente. In particolare, l’area della fotocamera posteriore varierà a seconda del modello e del numero di ottiche.

La nuova disposizione consentirà ad Apple di mantenere le tre fotocamere che formano i tre vertici di un triangolo ma, invece di essere inserite in una isola quadrata, avranno un’area che corre in orizzontale per tutta la larghezza del dispositivo. L’effetto che si ottiene è quello di una camera bar imponente che contraddistingue il design dei device.

Passando ad iPhone 17, non si segnalano grandi cambiamenti rispetto al design a pillola del modello precedente. Tuttavia, iPhone 17 Air rappresenterà una via di mezzo tra i due dispositivi con il camera bar dalle dimensioni nettamente più contenute.

La particolarità di iPhone 17 Air risiede proprio nelle dimensioni. Infatti, avrà le stesse misure della variante Pro Max ma con uno spessore di appena 5.5 mm, fotocamera esclusa. Le dimensioni più compatte e lo stile più snello lo renderanno quasi certamente un dispositivo da tenere d’occhio.