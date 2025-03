iPhone 17 Air: Apple punta sullo spessore super ridotto, addio ad un modello

La rivoluzione in casa Apple è pronta ad arrivare e a quanto pare l’artefice di tutto ciò sarà il nuovo smartphone iPhone 17 Air. Il dispositivo che punta sul suo spessore ridotto e soprattutto sul peso, non andrà a sacrificare le prestazioni e porterà tanti benefici agli utenti. Innanzitutto, tornando allo spessore, dovrebbe essere di appena 5,5 mm, praticamente 3 mm in meno rispetto al top di gamma iPhone 16 Pro Max.

Un cambio di direzione netto, che segna la fine del modello Plus, da tempo il meno amato della famiglia iPhone. Ma la domanda è: un iPhone più sottile vale il sacrificio della batteria e della fotocamera?

Un iPhone più sottile… ma a che prezzo?

Per raggiungere questi numeri, Apple dovrà inevitabilmente fare delle scelte:

La batteria sarà più piccola, ma potrebbe sfruttare una nuova tecnologia ad alta densità per garantire un’autonomia accettabile;

per garantire un’autonomia accettabile; Il modulo fotografico sarà meno avanzato rispetto ai Pro, con una sola fotocamera posteriore invece del classico setup a tre sensori;

invece del classico setup a tre sensori; Il peso sarà ridotto, rendendolo probabilmente l’iPhone più leggero mai prodotto.

Per Apple, questo non è solo un esperimento di design, ma un banco di prova per il futuro. Infatti, secondo i rumor, le soluzioni adottate su iPhone 17 Air potrebbero anticipare la tecnologia che vedremo sul primo iPhone pieghevole, atteso nel 2027.

Un nuovo look con la “Camera Bar”

L’intera gamma iPhone 17 si prepara a un restyling, e iPhone 17 Air non farà eccezione. Apple starebbe lavorando a una nuova disposizione per il modulo fotografico posteriore, adottando la “Camera Bar”, una barra orizzontale simile a quella già vista sui Google Pixel.

Sugli iPhone 17 Pro e Pro Max , la Camera Bar ospiterà tre fotocamere, mantenendo l’iconico layout a triangolo;

, la Camera Bar ospiterà tre fotocamere, mantenendo l’iconico layout a triangolo; Sull’iPhone 17 Air, invece, la barra sarà più sottile, dato che il telefono monterà una sola fotocamera posteriore.

Un design più pulito ed elegante, che potrebbe far breccia nel cuore di chi non ha bisogno di troppe lenti e preferisce un dispositivo più compatto e maneggevole.

Quando arriva iPhone 17 Air

Se Apple seguirà la sua tradizionale tabella di marcia, l’iPhone 17 Air sarà presentato a settembre 2025 insieme al resto della gamma iPhone 17.

La grande incognita resta il pubblico: gli utenti sono davvero pronti a sacrificare batteria e fotocamera per uno smartphone più sottile? Se Apple riuscirà a bilanciare bene prestazioni e autonomia, potrebbe aver trovato la ricetta perfetta per chi vuole un iPhone più leggero e maneggevole senza dover passare ai modelli Pro.