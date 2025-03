Hubble: trio di asteroidi nella fascia di Kuiper?

Attira particolarmente l’attenzione una notizia che vede come principale protagonista il telescopio spaziale Hubble. Secondo quanto diffuso, infatti, quest’ultimo è stato in grado di rivelare una sorta di sistema triplo di asteroidi nella fascia di Kuiper. Denominato 148780 Altjira, tale sistema già in passato era stato classificato binario. Grazie a successive osservazioni dettagliate emerge che i da cui potrebbe essere composto sono tre e legati tra loro.

Parliamo dunque di una scoperta che finora non ha ricevuto alcuna conferma ma, se ciò dovesse avvenire, rappresenterebbe un passo avanti importante per comprendere quelle che sono le reali dinamiche di formazione. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi nelle scorse ore.

Hubble: nuove scoperte del telescopio spaziale

Portare avanti la ricerca e riuscire a giungere a nuove scoperte non può che essere considerato un passo avanti importante per la scienza. Ed è proprio in tale prospettiva che l’individuazione di quello che potrebbe essere un sistema triplo di asteroidi nella fascia di Kuiper, da parte del telescopio spaziale Hubble, sta attirando l’attenzione di esperti e appassionati del settore.

In merito, non sono mancate le parole rilasciate da Maia Nelsen, responsabile del team di ricerca e laureata in fisica e astronomia presso la Brigham Young University a Provo, Utah. Non a caso, avrebbe infatti sottolineato che l’universo è pieno di sistemi a tre corpi, incluso Alpha Centauri, il sistema stellare più vicino alla Terra. Ma si sta scoprendo che anche la fascia di Kuiper potrebbe non fare eccezione.

Tuttavia, la stessa Nelsen ha voluto ribadire che con oggetti così piccoli e lontani, la separazione tra i due membri interni del sistema è una frazione di pixel sulla fotocamera di Hubble. Di conseguenza, è necessario utilizzare metodi non di imaging per scoprire che si tratta di un sistema triplo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.