Trump propone una tregua sui dazi?

Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione che ha attirato l’attenzione del settore auto. Il nuovo presidente ha sospeso i dazi del 25% per le importazioni di automobili da Canada e Messico. Una decisione che avrà un impatto importante sul settore automobilistico. La misura, valida per un mese, rappresenta un’opportunità per le principali aziende come Stellantis, General Motors e Ford. Quest’ultime rischiavano di subire pesanti ripercussioni economiche dalle nuove tariffe doganali. Secondo diverse fonti, la decisione di Trump sarebbe stata influenzata da una serie di colloqui telefonici con i vertici delle tre case automobilistiche.

Trump rimanda l’arrivo dei nuovi dazi del 25%

In tale scenario, le aziende auto hanno espresso la volontà di aumentare gli investimenti negli Stati Uniti. Ma hanno anche chiesto maggiore chiarezza sulle politiche tariffarie e sulle regolamentazioni in materia di emissioni. Ciò prima di impegnarsi in cambiamenti strategici a lungo termine. Se la situazione non dovesse evolversi ulteriormente, i dazi entreranno in vigore a partire dal 2 aprile. Con conseguenze importanti per l’intero settore.

Al momento, Stellantis importa circa il 40% dei suoi veicoli venduti negli Stati Uniti dai suoi stabilimenti in Canada e Messico. Ciò rende l’azienda vulnerabile alle nuove tariffe di Trump. Ford e General Motors si trovano in una posizione simile. Ciò anche continuando a rafforzare la loro presenza produttiva in America. Nonostante tale situazione, infatti, le aziende auto hanno accolto con favore la decisione di Trump. Inoltre, hanno ribadito il loro impegno a collaborare con l’amministrazione.

La sospensione dei dazi da parte di Trump rappresenta un punto di svolta. Quest’ultime ora attendono ulteriori sviluppi per pianificare le proprie future strategie. Il mercato automobilistico nordamericano rimane in attesa di eventuali estensioni della sospensione o di modifiche definitive alle politiche tariffarie. Ciò mentre gli investitori monitorano attentamente le prossime mosse dell’amministrazione Trump. Non resta che attendere le prossime decisioni di Trump.