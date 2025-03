Confermati i nuovi dazi di Trump: NVIDIA in crisi?

I dazi del 25% impostati sui beni da Messico e Canada stanno già provocando diverse ripercussioni. Quest’ultimi sono stati fortemente voluti da Donald Trump. Lo scopo è di incentivare le aziende a riportare la produzione negli Stati Uniti. Ciò riducendo la dipendenza dalle importazioni. Le conseguenze immediate di tale politica, però, stanno mettendo a dura prova diverse multinazionali. Un caso eclatante di tale tendenza è quello di NVIDIA. Il colosso dei semiconduttori ha visto un crollo delle proprie azioni dell’8%. Ciò a seguito dell’annuncio delle tariffe.

Emergono le prime conseguenze relative ai nuovi dazi

NVIDIA aveva raggiunto una capitalizzazione record di 3.570 miliardi di dollari lo scorso novembre. Eppure, ora è scesa sotto la soglia dei 2.800 miliardi. Il CFO dell’azienda, Colette Kress, ha espresso preoccupazione per l’incertezza legata ai dazi. Inoltre, ha sottolineato come una parte della produzione NVIDIA avvenga in Messico. Il timore principale è che i costi aggiuntivi derivanti dalle tariffe possano ridurre la competitività dell’azienda sul mercato globale. Ciò soprattutto in un contesto già complicato dai rapporti tesi con la Cina.

A tal proposito, sono stati introdotti anche dazi tra il 10% e il 20% sui beni importati dalla Cina. Tale ulteriore provvedimento ha contribuito a destabilizzare i mercati finanziari, con effetti immediati sulle valute di riferimento. Il dollaro canadese e il peso messicano hanno subito una brusca discesa. Mentre le principali borse internazionali hanno registrato un aumento della volatilità.

Per far fronte alle nuove restrizioni, NVIDIA punta ad accelerare la costruzione di impianti produttivi negli Stati Uniti. Obiettivo a cui lavora in collaborazione con TSMC. Tale strategia potrebbe rappresentare una soluzione a lungo termine per mitigare gli effetti delle tariffe. Ma nel breve periodo l’azienda dovrà affrontare un incremento dei costi di produzione e possibili ritardi nelle forniture. Al momento, la situazione del mercato resta incerto. È importante attenere e scoprire quale sarò il reale impatto complessivo dei dazi sulle imprese e sui consumatori. Gli analisti restano in attesa di ulteriori sviluppi, mentre il settore industriale cerca di adattarsi a un panorama commerciale in continua evoluzione.