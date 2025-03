Samsung interrompe il supporto per gli smartphone con Android 7 Nougat su Samsung Members

Samsung ha annunciato la fine del supporto per gli smartphone che eseguono Android 7 Nougat all’interno dell’app Samsung Members. Gli utenti di dispositivi più datati non potranno più accedere alle funzionalità dell’app, inclusi i servizi di supporto tecnico e i programmi beta esclusivi.

Cosa cambia per gli utenti con Android 7 Nougat

Samsung Members è l’app ufficiale che offre supporto tecnico, vantaggi esclusivi e accesso anticipato agli aggiornamenti software. Con la nuova decisione, gli smartphone con Android 7 Nougat non saranno più compatibili con l’app, perdendo l’accesso alle seguenti funzionalità:

Supporto tecnico e diagnostica del dispositivo;

Forum e community Samsung;

Accesso ai programmi beta per testare nuove versioni di One UI;

Offerte e promozioni esclusive riservate agli utenti Samsung.

Gli utenti che possiedono dispositivi con Android 7 o versioni precedenti dovranno aggiornare il sistema operativo (se possibile) o passare a uno smartphone più recente per continuare a utilizzare Samsung Members.

Il fine supporto per Android 7 Nougat rientra nella strategia di Samsung per concentrarsi su dispositivi più recenti, ottimizzando il servizio e garantendo maggiore sicurezza. Android 7 è stato rilasciato nel 2016, e nel corso degli anni molti smartphone sono passati a versioni più recenti del sistema operativo.

Mantenere il supporto per dispositivi così datati comporterebbe costi aggiuntivi per la compatibilità delle app, senza reali vantaggi per l’azienda. Inoltre, le nuove funzionalità introdotte nell’ecosistema Samsung spesso richiedono hardware e software più aggiornati per funzionare correttamente.

Samsung non ha pubblicato una lista completa dei dispositivi coinvolti, ma in generale, tutti gli smartphone e tablet lanciati con Android 7 Nougat e mai aggiornati a versioni successive non potranno più utilizzare Samsung Members. Alcuni dei modelli più colpiti potrebbero includere dispositivi delle serie Galaxy S6, Galaxy J e alcuni modelli Galaxy A di fascia bassa.

Samsung ha ufficializzato la fine del supporto per gli smartphone con Android 7 Nougat su Samsung Members, interrompendo l’accesso a funzionalità chiave come il supporto tecnico e i programmi beta. Gli utenti con dispositivi più vecchi dovranno valutare un aggiornamento del sistema o l’acquisto di un nuovo smartphone, poiché il supporto per le versioni più datate di Android continua a ridursi.