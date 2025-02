iPhone 17 Air avrà una funzione che non c’è sul nuovo 16e

Molti utenti sono rimasti delusi per quanto riguarda un aspetto mancante sull’ultimo iPhone 16e. Come in tanti ben sanno, non c’è il supporto alla ricarica magnetica con tecnologia MagSafe. È dunque scattato un campanello d’allarme nella mente di coloro che attendono iPhone 17 Air, il nuovo modello ultra-sottile a cui starebbe lavorando Apple; in tanti credevano che anche in questo caso sarebbe mancato il MagSafe, ma non sarà così secondo le ultime indiscrezioni.

Il rischio di perdere MagSafe sul nuovo Air

L’arrivo di iPhone 16e, ha visto tanta delusione per via dell’assenza del supporto MagSafe, sostituito da una più modesta ricarica wireless Qi da 7,5W. determinare ciò, secondo quanto riportato, sarebbe stata la presenza del modem proprietario C1, introdotto proprio con iPhone 16e, che, secondo alcune speculazioni iniziali, non sarebbe stato compatibile con MagSafe.

Con l’arrivo dell’iPhone 17 Air, alcuni timori si sono riaccesi. Le indiscrezioni suggeriscono che anche questo nuovo modello sottile sarà dotato del modem C1, generando dubbi sulla possibilità di includere MagSafe. Tuttavia, fonti vicine ad Apple sembrano aver smentito la correlazione tra il modem C1 e l’assenza di MagSafe, lasciando intendere che il nuovo Air potrebbe tranquillamente offrire il sistema di ricarica magnetica.

Cosa aspettarsi dall’iPhone 17 Air

L’iPhone 17 Air promette di essere il modello più sottile mai realizzato da Apple, andando a rinnovare la lineup con un design completamente nuovo. Tra le caratteristiche attese:

Display da 6,7 pollici , secondo le ultime indiscrezioni, mantenendo lo stesso formato dei modelli Pro Max ma con un corpo più sottile.

, secondo le ultime indiscrezioni, mantenendo lo stesso formato dei modelli Pro Max ma con un corpo più sottile. Un design minimalista e leggero, pensato per offrire un’alternativa più compatta ai modelli più grandi.

Il modem C1 , che pur mancando del supporto mmWave 5G, promette efficienza energetica migliorata e connettività solida.

, che pur mancando del supporto mmWave 5G, promette efficienza energetica migliorata e connettività solida. Supporto a MagSafe, che permetterebbe di utilizzare accessori magnetici e sfruttare la ricarica wireless rapida fino a 15W.

iPhone 16e e i suoi compromessi

Il confronto con l’iPhone 16e è inevitabile. Quest’ultimo, nonostante sia il modello più economico della lineup attuale, è stato criticato per alcune scelte che sembrano penalizzare l’esperienza utente:

Assenza di MagSafe , rimpiazzato dalla ricarica Qi più lenta.

, rimpiazzato dalla ricarica Qi più lenta. Singola fotocamera posteriore , che limita le possibilità fotografiche rispetto agli altri modelli.

, che limita le possibilità fotografiche rispetto agli altri modelli. Un prezzo di partenza di 600 dollari, considerato alto rispetto al precedente iPhone SE da 430 dollari.

Anche se l’iPhone 16e porta con sé novità come l’Apple Intelligence e un’ottima autonomia (definita la migliore tra gli iPhone da 6,1 pollici), l’assenza di alcune funzionalità chiave ha fatto storcere il naso a molti.