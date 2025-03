Honor Magic V4: il pieghevole che punta a grossi risultati

Honor è pronta a sorprendere ancora una volta il mercato. Come? Con il suo nuovo smartphone pieghevole, il Magic V4. Questo dispositivo si prepara a raccogliere l’eredità del MagicV3, migliorandone ogni aspetto e puntando a superare la concorrenza. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Digital Chat Station su Weibo, le sue caratteristiche tecniche saranno di altissimo livello. Tanto da poter sfidare direttamente il recente OPPO Find N5.

Honor Magic V4: caratteristiche e sfida con la concorrenza

Il suo predecessore, il Magic V3, aveva già impressionato per il suo design raffinato e per uno spessore ridotto a soli 9,2mm. Ciò nonostante una batteria capiente e un comparto fotografico di fascia alta. L’ OPPO però, ha risposto con il Find N5, alzando ancora di più il livello nel settore dei pieghevoli. Ma Honor non intende restare indietro e con il V4 mira a stabilire nuovi standard in termini di sottigliezza, prestazioni e qualità fotografica.

Uno dei punti di forza del MagicV4, come detto, sarà il suo spessore ancora più ridotto rispetto al modello precedente. Una fuga di notizie parla di una struttura che scenderà sotto i 9mm. Avvicinandosi o addirittura superando il record stabilito dal Find N5 nella sua versione più sottile, che misura 8,93mm. Un traguardo che, se confermato, renderebbe il nuovo pieghevole Honor uno dei più compatti esistenti sul mercato.

Le novità, però, non si fermano al design. Il display interno sarà un LTPO da 8”, mentre quello esterno misurerà 6,45”. Entrambi con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. A garantire prestazioni elevate ci sarà il chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite nella sua variante a 7 core, lo stesso utilizzato da OPPO Find N5. Anche il comparto fotografico promette innovazioni importanti. Il sensore principale infatti sarà da 50MP, accompagnato da una fotocamera periscopica da 200MP. Vi è poi la possibilità di una terza lente ultra grandangolare.

Insomma, con tutte queste caratteristiche, il Magic V4 si candida come un serio concorrente nel settore degli smartphone pieghevoli. Il suo arrivo è atteso con grande curiosità. Soprattutto per capire se riuscirà a imporsi come il nuovo punto di riferimento nel mercato dei foldable.