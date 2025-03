Honor 400 Pro: un leak svela le possibili specifiche tecniche

Un nuovo leak ha rivelato le possibili specifiche tecniche dell’Honor 400 Pro, il prossimo smartphone di fascia alta dell’azienda cinese. Il dispositivo dovrebbe offrire prestazioni elevate, un display avanzato e un comparto fotografico di alto livello, consolidando la posizione di Honor nel mercato premium.

Honor 400 Pro: display e design premium

Secondo le indiscrezioni, l’Honor 400 Pro sarà dotato di un display OLED ad alta risoluzione, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, garantendo una navigazione fluida e una qualità visiva superiore. Il design dovrebbe mantenere linee eleganti e materiali premium, con una scocca in vetro e alluminio per un tocco di raffinatezza. Sul fronte delle dimensioni, il dispositivo potrebbe presentare un pannello da circa 6,7 pollici, con cornici sottili e un foro centrale per la fotocamera frontale.

Il cuore dell’Honor 400 Pro sarà probabilmente un chipset di ultima generazione, con l’ipotesi di un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o un processore sviluppato in collaborazione con MediaTek. Questo garantirà prestazioni elevate, adatte sia per il gaming che per la produttività. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile in configurazioni con 8 GB o 12 GB di RAM, accompagnate da 256 GB o 512 GB di memoria interna, senza possibilità di espansione tramite microSD.

Uno dei punti di forza di Honor 400 Pro sarà sicuramente la fotocamera, con un setup posteriore composto da:

Sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica;

Ultra-grandangolare da 12 MP per foto panoramiche;

Teleobiettivo da 3x o 5x per zoom ottico di qualità.

La fotocamera anteriore, invece, potrebbe avere un sensore da 32 MP, ideale per selfie dettagliati e videochiamate in alta definizione. Honor 400 Pro dovrebbe montare una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100W o superiore. Questo permetterebbe di ottenere una carica completa in meno di 30 minuti, rendendo il dispositivo particolarmente pratico per chi è sempre in movimento.

Il nuovo flagship di Honor si preannuncia come uno smartphone potente e completo, con un display di qualità, un comparto fotografico avanzato e un processore di ultima generazione. Se le indiscrezioni verranno confermate, il dispositivo potrebbe rappresentare una delle migliori alternative nella fascia alta del mercato. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli.