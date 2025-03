HONOR Pad V9: eleganza impeccabile e funzionalità avanzate grazie all’IA

L’azienda cinese di Shenzhen annuncia il lancio del nuovo tablet HONOR Pad V9. Un dispositivo che va ad ampliare la gamma di soluzioni pensate per gli utenti che vogliono avere a portata di mano un device con funzionalità avanzate e design ultrasottile.

Non a caso, l’HONOR Pad V9 si contraddistingue grazie alla presenza di un display da 144 Hz e funzionalità avanzate di AI Efficiency Productivity. Non un classico tablet dunque, ma uno strumento indispensabile se si vuole utilizzare un dispositivo versatile ma, soprattutto, performante.

HONOR Pad V9: i dettagli del nuovo tablet

Eleganza e resistenza in un design perfetto sono i punti di forza di questo nuovo Pad V9 lanciato dall’azienda cinese HONOR per conquistare gli utenti. Per questo nuovo modello, infatti, il costruttore va oltre i limiti implementando per la prima volta nel settore il processo di nano-topografia NIL che va a garantire una cover posteriore sempre pulita e senza impronte digitali. Inoltre, a rendere speciale questo nuovo tablet HONOR Pad V9 è la resistenza alla flessione, alle forze d’impatto con conseguente resistenza all’usura quotidiana.

Ottima esperienza d’uso grazie al display LCD da 11,5 pollici con risoluzione 2,8K e la frequenza di aggiornamento di 144Hz. Tutto ciò riesce a garantire immagini nitide e fluide ma le sorprese non terminano qui. HONOR ha infatti messo al centro della progettazione il benessere visivo degli utenti implementando la tecnologia Eye Protection, che riduce sostanzialmente l’emissione di luce blu dannosa e allevia l’affaticamento oculare. Non manca inoltre l’AI Defocus Comfort Display che ottimizza il comfort visivo. Quest’ultimo, implementa l’intelligenza artificiale ed è in grado di offrire un sistema di protezione degli occhi all’avanguardia.

A rendere ancora più speciale questo tablet HONOR è il MagicOS 9.0 basato su Android 15 che offre una serie di funzionalità AI che vanno ad aiutare l’utente nella propria produttività e nelle attività quotidiane e una una potente batteria da 10,100mAh. Quest’ultima non poteva mancare per consentire all’utente di utilizzare il Pad V9 per lunghe sessioni.

Disponibilità del Pad V9 al preordine a partire da oggi nelle colorazioni bianco e grigio. Prezzi da 499,90 euro.