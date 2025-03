CoopVoce EVO 200: 200 GB e minuti illimitati senza sorprese

CoopVoce lancia una nuova promozione dedicata a chi desidera una tariffa conveniente e senza sorprese. Fino al 2 aprile, chi passa all’operatore può attivare EVO 200 senza alcun costo iniziale e bloccare il prezzo a 7,90 euro al mese, senza aumenti futuri.

CoopVoce lancia EVO 200

L’offerta include 200 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 1000 SMS. Il rinnovo avviene lo stesso giorno di ogni mese e, come da tradizione CoopVoce, non sono previsti vincoli contrattuali o costi nascosti. Un dettaglio non da poco in un settore in cui le rimodulazioni sono all’ordine del giorno.

Per attivare EVO 200 ci sono due modalità: è possibile fare tutto online, ricevendo la SIM direttamente a casa con spedizione gratuita, oppure ci si può recare in uno dei 900 punti vendita Coop aderenti. In entrambi i casi, l’attivazione è gratuita per i nuovi clienti. Chi è già cliente CoopVoce, invece, può effettuare il passaggio a EVO 200 con un costo di attivazione una tantum di 9,90 euro.

Oltre alla generosa quantità di dati e ai minuti illimitati, l’offerta include diversi servizi senza costi aggiuntivi, come l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, il servizio LoSai di Coop per non perdere le chiamate ricevute quando il telefono è spento o non raggiungibile e l’assistenza disponibile via app e chat. Inoltre, per garantire la massima trasparenza, i numeri a sovraprezzo sono bloccati di default, evitando addebiti indesiderati.

CoopVoce, operatore virtuale su rete TIM, è da sempre apprezzato per la sua politica di chiarezza e affidabilità. A differenza di molte compagnie, non ha mai aumentato le tariffe dei suoi clienti, mantenendo le promesse fatte al momento della sottoscrizione. EVO 200 si presenta quindi come una soluzione interessante per chi cerca un’offerta stabile, con tanti giga e senza sorprese in bolletta.

Con la scadenza fissata al 2 aprile, chi è interessato ha ancora qualche settimana per approfittarne e valutare se questa sia la tariffa giusta per le proprie esigenze.