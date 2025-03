Realme Narzo 80x, rivelate colorazioni e specifiche

Queste ultime settimane sono stata piuttosto intense per il produttore tech Realme. Quest’ultimo ha infatti annunciato da poco il nuovo medio di gamma Realme 14 Pro Lite. Sappiamo per che l’azienda asta lavorando al debutto ufficiale di tanti altri nuovi device. Tra questi, c’è anche il prossimo Realme Narzo 80x. Quest’ultimo, in particolare, è stato il protagonista dei rumors e delle indiscrezioni delle ultime ore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme Narzo 80x, emergono in rete colorazioni e presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore sono emersi numerosi dettagli piuttosto interessanti riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Realme. Come già accennato in apertura, questa volta ci stiamo riferendo al prossimo Realme Narzo 80x. A rivelare queste prime informazioni è stato il noto sito web del settore 91mobiles.

Secondo quanto è emerso, il prossimo device a marchio Realme sarà distribuito sul mercato mobile in tre tagli di memoria. Questi dovrebbero comprendere rispettivamente 6 GB di RAM e 128 GB, 8 GB di RAM e 128 GB e 8 GB di RAM e 256 GB. Immaginiamo che lo smartphone supporterà anche l’espansione di memoria, ma per il momento non ne abbiamo la certezza.

Oltre a questo, il sito web ha rivelato quelle che sembrano essere le presunte colorazioni ufficiali del dispositivo. In particolare, sembra che il nuovo Realme Narzo 80x sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni denominate Deep Ocean e Sunlit Gold. Una delle cose più interessanti è che questo device ha il numero di modello RMX3944. Si tratta dello stesso numero di modello di Realme P3x annunciato in India soltanto un mese fa. Questo potrebbe significare che il nuovo smartphone dell’azienda sarà la versione internazionale di quest’ultimo. Staremo a vedere se sarà così o meno. Se sarà così, possiamo aspettarci il resto della scheda tecnica piuttosto simile a quella del fratello P3x, come ad esempio la presenza di un display con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.