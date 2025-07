Realme punta al mercato economico con il nuovo Narzo 80 Lite 4G

In un mercato sempre più affollato, Realme lancia la sua offerta di fascia bassa con il nuovo Narzo 80 Lite 4G, appena annunciato in India. Si tratta di un dispositivo essenziale, pensato per chi non cerca prestazioni da top di serie ma vuole uno smartphone solido, economico e soprattutto affidabile. Il cuore del telefono è il processore Unisoc T7250, abbinato a 4 o 6GB di RAM e fino a 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Il sistema operativo è Android 15, personalizzato con un’interfaccia Realme UI, anche se non è stata specificata la versione.

Realme Narzo 80 Lite: tra resistenza, fotocamera e prezzo competitivo

A sorprendere è la batteria da 6.300mAh, ben al di sopra della media, che supporta ricarica cablata da 15W e persino ricarica inversa cablata da 6W, per alimentare altri dispositivi. Una caratteristica rara su questa fascia di prezzo. Lo schermo è un pannello LCD da 6,74” in risoluzione HD+ con frequenza di aggiornamento di 90Hz e luminosità massima di 563nit. Non manca la tecnologia Smart Touch, che consente l’uso del display anche con mani bagnate, unte o guanti indossati.

Fotocamere essenziali ma funzionali. Il sensore posteriore principale è un 13MP OmniVision, affiancato da un secondo modulo non specificato. Sul fronte, invece, è presente una fotocamera da 5MP inserita in un piccolo notch. Sul retro si trova anche il Pulse Light, un anello LED personalizzabile con nove colori e cinque modalità luminose, che aggiunge un tocco di stile.

A colpire è anche la resistenza. Il dispositivo infatti è certificato MIL-STD-810H e IP54 contro schizzi e polvere. Non manca nemmeno il jack audio da 3,5mm, ormai sempre più raro anche su dispositivi economici. Il Realme Narzo 80 Lite 4G sarà disponibile in India a partire dal 28 luglio nelle colorazioni Beach Gold e Obsidian Black. La versione 4/64GB verrà proposta a circa 70€, mentre quella da 6/128GB costerà circa 82€. Per ora, non ci sono informazioni sulla sua distribuzione in altri Paesi.