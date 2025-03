Xiaomi rivoluziona la fotografia mobile con un obiettivo removibile

Al MWC 2025, Xiaomi ha deciso di fare le cose in grande. Oltre a presentare i suoi nuovi top di gamma, Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, ha tirato fuori dal cilindro un concept phone che potrebbe far impazzire gli appassionati di fotografia. Si tratta di una versione speciale dello Xiaomi 15 con un obiettivo fotografico magnetico rimovibile. Sì, hai capito bene: puoi attaccare e staccare un modulo fotografico extra come fosse un accessorio.

Scatta come un pro con il nuovo concept Xiaomi

L’idea è tanto semplice quanto intrigante. Sul retro dello smartphone c’è un anello magnetico che permette di agganciare un modulo fotografico con un sensore più grande e un obiettivo con zoom. Quando vuoi scattare foto con una qualità superiore, lo attacchi; quando non ti serve, lo sfili e lo metti via. Facile, veloce e senza ingombri inutili.

Ma veniamo alla parte interessante: il modulo fotografico. Xiaomi ha integrato un sensore di tipo 4/3 – molto più grande rispetto a quelli standard degli smartphone – e un obiettivo con apertura f/1.4 e lunghezza focale equivalente a 35mm. Tradotto in parole povere? Foto più dettagliate, migliore gestione della luce e un effetto sfocato più naturale, perfetto per ritratti e scatti artistici. E la connessione tra telefono e modulo? Niente di complicato: ci sono due pin che permettono un collegamento istantaneo, un sistema che Xiaomi ha chiamato “Laserlink”.

Ovviamente, anche senza il modulo esterno, il telefono ha comunque le sue classiche fotocamere integrate. Quindi non è che ti ritrovi con un dispositivo “monco” se decidi di non usare l’accessorio. Però c’è un piccolo dettaglio da tenere a mente: per ora, questo gioiellino non è destinato alla vendita. È un concept, un’idea che Xiaomi sta esplorando e che ha mostrato solo per dare un assaggio del futuro. Pare che ne abbiano prodotti tra i 10 e i 20 esemplari, giusto per fare qualche test e vedere le reazioni.

Gli smartphone modulari non sono certo una novità, e in passato ci sono stati diversi esperimenti più o meno riusciti. Però l’approccio di Xiaomi sembra più intelligente e meno ingombrante rispetto ad altri tentativi. Chissà, magari tra qualche anno gireremo con smartphone che si trasformano in vere e proprie macchine fotografiche in un attimo. Per ora, però, possiamo solo aspettare e sognare.