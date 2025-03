1Mobile lancia una super promo con portabilità gratis

Se siete stanchi della promozione che state utilizzando da diverso tempo sul vostro numero di cellulare e avete intenzione di attivarne una nuova che vi garantisca tantissime caratteristiche ad un ottimo prezzo, sicuramente un provider che merita la vostra attenzione è 1Mobile, quest’ultimo infatti, da diversi anni garantisce alla propria community offerte decisamente di alto livello caratterizzate da tantissimi giga di Internet a prezzi davvero competitivi.

L’operatore in questione tra l’altro di recente ha attivato anche la possibilità di utilizzare la connessione dati in 5G, nello specifico il provider sfrutta la rete Vodafone per garantire ai propri clienti il massimo della velocità possibile ed ovviamente per l’occasione ha deciso di lanciare un’offerta ad hoc che garantisce tutto il necessario incluso il 5G attivato di default, scopriamo insieme cosa offre nel dettaglio.

Caratteristiche ottime

L’offerta in questione se decidete di attivarla, vi permette di accedere a 200 giga di traffico dati in rete 5G di Vodafone con minuti limitati verso tutti i numeri e 50 SMS verso tutti, la caratteristica vincente sicuramente è il prezzo che sarà di cinque euro per il primo mese e poi di 7,99 € al mese a partire dal secondo, non è tutto però in quanto l’operatore consente di accedere alla promozione mantenendo il proprio numero importa ad un costo totalmente gratuito da qualsiasi operatore di provenienza, una caratteristica decisamente interessante dal momento che sono pochi provider che permettono di effettuare la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore.

Per il resto, se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore tinto di rosso per poi procedere all’attivazione online con pochi clic, ovviamente per poter sfruttare al massimo questa offerta dovete avere a disposizione uno smartphone che vi permette di connettervi alla rete 5G in modo da poter utilizzare il massimo della velocità che attualmente il mercato della telefonia può offrire.