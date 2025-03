Amazon è IMPAZZITA con lo sconto da non perdere su questa FRIGGITRICE ad ARIA

Occasione imperdibile per tutti coloro che sono interessati ad acquistare una friggitrice ad aria relativamente economica, spendendo molto meno del previsto, si tratta della Maxesla Dual Zone, un prodotto di casa Maxesla che è caratterizzato giustappunto dalla presenza di due zone distinte all’interno delle quali far cuocere i prodotti alimentari.

Il dispositivo può raggiungere una potenza massima di 2400W, più che sufficiente per la maggior parte delle cotture, i due cestelli sono entrambi da 5 litri, per un totale di 10 litri, ma che possono essere utilizzati solo separatamente, in altre parole non esiste un divisorio da rimuovere per creare un unico grande cestello. Questi sono completamente antiaderenti, con 8 funzioni tra cui poter scegliere in termini di cottura, display touchscreen, e possibilità di regolare la temperatura, o i tempi di cottura, semplicemente ruotando la piccola manopola centrale.

Friggitrice ad aria con uno sconto mai visto su Amazon

Lo sconto che gli utenti si ritrovano oggi ad abbracciare è davvero molto interessante, poiché permette di acquistare una friggitrice ad aria a soli 85,99 euro, con un prezzo finale di vendita che rientra perfettamente nella fascia media del settore. La spesa che oggi si va a sostenere prevede comunque la garanzia di 24 mesi, che in questo modo riesce a coprire tutti i difetti di fabbrica. Collegatevi subito qui.

Il sistema di controllo, come anticipato, si affida ad una zona di sensibilità nella parte anteriore, dove si trovano i “pulsanti” da premere per il corretto funzionamento dello stesso. Il funzionamento è il classico di una friggitrice ad aria, con rotazione a 360 gradi per un riscaldamento uniforme, in questo modo si ha la certezza che l’aria calda circoli all’interno di tutta la camera di cottura, riducendo di molto i tempi.