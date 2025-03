Notebook HP a soli 349 euro: che SCONTO imperdibile su Amazon

Il notebook è al giorno d’oggi imprescindibile per il consumatore medio, trattasi di un prodotto che non può assolutamente mancare all’interno delle case e delle disponibilità dell’utente, di conseguenza ci ritroviamo a doverlo necessariamente acquistare, ma fortunatamente esistono soluzioni di vario genere, anche decisamente economiche, come il notebook HP di cui vi parliamo oggi su Amazon.

Il modello disponibile in questi giorni è precisamente il 15s-fq500sl, corredato con un processore Intel Core i3 di dodicesima generazione (i3-1215U), con configurazione che prevede 8GB di RAM DDR4 ed anche una memoria interna su SSD da 256GB, anche se comunque la scheda grafica risulta essere integrata, essendo una Intel UHD abbastanza classica. Il display è da 15,6 pollici di diagonale, un classico IPS LCD con risoluzione massima più che bilanciata, e trattamento antiriflesso che prevede comunque colori sufficientemente bilanciati per la fascia di prezzo di posizionamento.

Approfittate subito dei codici sconto Amazon gratis che potete ricevere solo con il canale Telegram ufficiale interamente dedicato, ricevendo i prezzi più bassi ed anche prodotti in regalo solo per voi.

Notebook HP con lo sconto migliore dell’anno

Una promozione molto migliore delle aspettative, arriva lo sconto più interessante sul notebook di casa HP, parliamo infatti di un prodotto che di base andrebbe a costare circa 500 euro, ma che allo stesso tempo è stato ridotto da parte di Amazon fino a scendere a circa 349,99 euro. L’ordine può essere completato direttamente qui al seguente link.

Il dispositivo presenta connettività classica, con WiFi di ultima generazione dual-band, sia a 2,4 che 5GHz, con anche bluetooth 4.2 per il collegamento diretto di accessori esterni di vario genere. Il sistema operativo è chiaramente Windows 11. Da un punto di vista puramente estetico, il prodotto presenta uno chassis realizzato in plastica di colorazione argento, con finitura opaca che gli permette di non trattenere troppo le impronte o similari, rendendolo oltretutto facile da trasportare e spostare ovunque vogliate.