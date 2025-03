MG: ecco i primi 4 anni in Italia inaugurati con un record

Un marchio di automobili decisamente conosciuto e garanzia di qualità e affidabilità è sicuramente MG conosciuto come Morris Garages, il marchio in questione è mancato all’interno del mercato italiano per un lungo periodo di tempo salvo poi tornare all’interno della nostra penisola esattamente quattro anni fa, recentemente infatti la nota azienda ha festeggiato il suo quarto compleanno qui nella nostra penisola con un traguardo decisamente storico, nel 2025 è infatti iniziato nel migliore dei modi segnando un vero e proprio record di vendite per l’azienda, i numeri parlano chiaro e indicano che febbraio 2025 è stato un mese record dato che sono state immatricolate 4.643 vetture pari ad una crescita di oltre il 47%.

Crescita esponenziale

Si tratta di valori decisamente conformi a quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, infatti gennaio si era concluso con il numero record di 4152 immatricolazioni e febbraio ora segna un passo in avanti dal momento che l’azienda rivendica il 3% delle quote totali di mercato, un valore in precedenza mai raggiunto, il merito sembra essere di tre vetture nello specifico: MG ZS benzina, MG ZS Hybrid+, MG3 Hybrid+ e MG HS Plug in Hybrid.

A parlare di questo risultato è stato anche Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy che ha detto: “Sono orgoglioso e grato a tutto il team MG per questo nuovo record. Il 2025 è iniziato con un’energia straordinaria, abbiamo chiuso il 2024 con grande soddisfazione e siamo proiettati verso nuovi importanti traguardi. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento, ma la grinta che ci ha portato a questi risultati e la determinazione con cui affrontiamo le sfide sono due degli elementi che contraddistinguono la nostra squadra e la rete dei nostri partner.”.

Nel caso dunque, stiate valutando l’acquisto di una nuova automobile sicuramente questo marchio merita la vostra attenzione del momento che può essere una validissima soluzione.