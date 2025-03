Realme 14 Pro Lite: doppia fotocamera e Snapdragon 7s Gen 2

Realme amplia la sua serie di smartphone con il nuovo 14 Pro Lite. Un nuovo modello che va ad affiancarsi al 14X 5G e ai più recenti 14Pro e 14Pro+. Tutte versioni che sono state svelate durante il Mobile World Congress di Barcellona. Per chi non lo sapesse il nuovo dispositivo è stato lanciato inizialmente sul mercato indiano. Il suo prezzo parte da circa 237€ per la tipologia con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Realme 14 Pro Lite : prestazioni e fluidità senza compromessi

L’estetica del Realme 14 Pro Lite si distingue per le colorazioni Glass Gold e GlassPurple. Le quali gli conferiscono un aspetto elegante e moderno. Il comparto fotografico è sicuramente uno dei punti di forza di questo smartphone. La doppia fotocamera posteriore include un sensore principale da 50MP e un ultra grandangolare da 8MP. Mentre la camera frontale da 32MP garantisce selfie dettagliati e luminosi. A supporto della qualità fotografica interviene anche l’IA. La quale offre funzioni avanzate come AI Pure Bokeh, AINatural Skin Tone e una serie di strumenti per l’ottimizzazione delle immagini. Tra cui AI-Ultra Clarity, AI-Best Face e AI-Smart Removal.

Il Realme 14 Pro Lite è equipaggiato con un display OLED da 6,7” con risoluzione FHD+, che offre immagini nitide e colori vivaci. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Migliorando la fluidità nella navigazione e nell’utilizzo delle applicazioni. Il processore scelto è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Quest’ ultimo assicura ottime prestazioni, affiancato da 8GB di RAM, espandibili virtualmente. Fino ad arrivare a 16GB grazie alla tecnologia Dynamic-RAM. Lo spazio di archiviazione arriva fino a 256GB. Garantendo sufficiente capacità per applicazioni, foto e video.

Anche la batteria da 5.200mAh garantisce un’ottima autonomia. In più supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 45W, riducendo i tempi di attesa. Il telefono è compatibile con le reti 5G e integra un sistema di raffreddamento avanzato con una camera di vapore 3D da 4.500mm². Progettata per mantenere le temperature sotto controllo anche durante l’uso intensivo.

Il sistema operativo è basato su Android 14, personalizzato con l’interfaccia Realme UI5.0