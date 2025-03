PosteMobile: l’offerta di marzo costa pochissimo, solo 5,99€ al mese

PosteMobile torna a far parlare di sé con Creami Extra WOW 50, una delle offerte telefoniche più convenienti disponibili oggi. Con questa soluzione, il gestore virtuale di Poste Italiane vuole conquistare sempre più utenti grazie a un prezzo davvero basso e a condizioni trasparenti e chiare.

Cosa offre Creami Extra WOW 50 di PosteMobile

L’offerta è semplice, ma decisamente interessante. A soli 5,99€ al mese, Creami Extra WOW 50 garantisce:

minuti illimitati verso tutti, per chiamare senza preoccupazioni qualsiasi numero nazionale fisso o mobile;

SMS illimitati, un dettaglio ormai sempre più raro nelle offerte attuali;

50 GB in 4G+ alla velocità massima di 300 Mbps.

Per quanto riguarda la qualità, non c’è alcun problema in quanto dietro ci sono le infrastrutture di Vodafone che è leader in tutta Europa.

Attivazione rapida per tutti gli utenti

Uno degli aspetti migliori di Creami Extra WOW 50 è la semplicità con cui si può attivare. L’offerta, infatti, è disponibile per qualsiasi utente, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

È possibile richiedere questa promozione in tre modi diversi:

direttamente online, sul sito ufficiale di PosteMobile, con procedura rapida e intuitiva;

presso qualsiasi ufficio postale, dove l’operatore può attivarla in pochi minuti;

telefonicamente, parlando direttamente con un operatore PosteMobile.

Il costo di attivazione è di 10 euro, pagato una tantum, che include anche la nuova SIM. Non ci sono quindi altre spese nascoste o sorprese sgradite dopo l’attivazione.

Perché conviene scegliere PosteMobile

La proposta Creami Extra WOW 50 si distingue per chiarezza e affidabilità, valori fondamentali per Poste Italiane. Con questo gestore virtuale, infatti, chi cerca un’offerta telefonica completa a un prezzo competitivo può trovare una soluzione davvero equilibrata.

La possibilità di avere chiamate ed SMS illimitati a meno di 6 euro mensili rende Creami Extra WOW 50 una delle offerte migliori del momento, soprattutto per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla sicurezza di un brand riconosciuto come PosteMobile.