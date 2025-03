Qualcomm, tanta innovazione e modem di nuova generazione al MWC 2025

Il MWC 2025 è entrato ufficialmente nel vivo, e con esso anche le nuove tecnologie che le aziende di tutto il mondo stanno presentando ai consumatori e gli esperti del settore, tra queste troviamo sicuramente Qualcomm, capace di mettere a disposizione modem di ultima generazione di altissima qualità, con un focus sulla connettività wireless e sull’intelligenza artificiale on-device.

L’attenzione viene effettivamente catturata dal Qualcomm X85 5G Modem-RF, una piattaforma composta da un modem-antenna e connettività 5G con un boost fornito direttamente dall’intelligenza artificiale, capace di elevare gli standard della connessione 5G, così da riuscire a raggiungere un velocità di download mai vista prima: anche 12,5 GBps, con il pieno supporto alle bande mmWave e sub-6. I plus del prodotto sono innumerevoli, come la possibilità di incrementare la velocità di streaming (sia in download che upload), una maggiore affidabilità di rete, una batteria prolungata in termini di autonomia, ma anche una maggiore precisione nella localizzazione. Al suo fianco è stato presentato il Qualcomm X82 5G Modem-RF, soluzione che viene pensata per l’utilizzo mainstream in applicazioni a banda larga mobile.

La prima piattaforma FWA 5G Advanced

La seconda novità che ha catturato l’attenzione è la Qualcomm Dragonwing Fixed Wireless Access Gen 4 elite, la prima ed unica piattaforma FWA 5G Advanced. Un prodotto che innalza nuovamente le prestazioni che si possono raggiungere con la connessione 5G, fino ad una velocità massima in download di 12,5 GBps. Con la stessa sono stati introdotti miglioramenti legati all’IA, grazie alla presenza al suo interno di un coprocessore Edge AI che permette una potenza di elaborazione NPU molto elevata, fino ad un massimo di 40 TOPS. La portata è elevatissima, fino a 14 chilometri di connessione 5G mmWave, a cui si aggiungono anche comunicazione satellitare NTN e DSDA, con processore quad-core con accelerazione di rete dedicata.

Qualcomm non si è fermata ai due prodotti di cui vi abbiamo parlato poco sopra, infatti ha presentato le piattaforme Dragonwing Cellular Infrastructure per soluzioni 5G Open RAN, sottolineando anche la sua stretta collaborazione con l’ecosistema wireless globale.