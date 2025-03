Very Mobile è una sorpresa: ecco l’offerta da 200 GB in 5G

Very Mobile, uno dei gestori virtuali più apprezzati in Italia, rilancia con una nuova offerta davvero conveniente, destinata agli utenti provenienti da Iliad e da tutti gli altri operatori virtuali. La promozione proposta è particolarmente interessante perché abbina 150 GB di traffico dati in 5G a un prezzo contenuto e fisso nel tempo.

Cosa prevede l’offerta Very Mobile a 5,99 euro al mese

L’offerta in questione include al suo interno diversi vantaggi, molto apprezzati soprattutto da chi naviga tanto dal proprio smartphone. Con soli 5,99 euro al mese, Very Mobile mette a disposizione:

150 GB di traffico dati ogni mese, sfruttabili sulla rete 5G , senza alcun costo aggiuntivo e con una velocità elevata garantita;

di traffico dati ogni mese, sfruttabili sulla rete , senza alcun costo aggiuntivo e con una velocità elevata garantita; minuti illimitati per chiamare senza limiti qualsiasi numero fisso o mobile in tutta Italia;

per chiamare senza limiti qualsiasi numero fisso o mobile in tutta Italia; SMS illimitati verso qualsiasi operatore, perfetti per chi ama comunicare anche tramite messaggi.

La tariffa mensile rimane invariata nel tempo, senza brutte sorprese o aumenti indesiderati, rendendo così la proposta molto conveniente anche sul lungo periodo.

Due mesi gratuiti per chi sceglie Very entro il 13 marzo

Ma non finisce qui. Per chi deciderà di passare a Very Mobile entro il 13 marzo 2025, l’operatore virtuale riserva una promozione speciale: due mesi di servizio in omaggio, permettendo così un risparmio immediato e concreto fin dal primo giorno.

Un incentivo interessante per chi stava già pensando di cambiare operatore, magari spinto proprio dal desiderio di provare il 5G o semplicemente di usufruire di tanti giga a disposizione.

Chi può aderire alla promo di Very Mobile

Questa specifica promozione da 5,99 euro mensili è attivabile esclusivamente per coloro che provengono da Iliad o da altri operatori virtuali. È quindi un’offerta pensata per attrarre nuovi utenti che cercano tariffe più basse o una maggiore quantità di giga rispetto a quelle disponibili presso altri provider.

Passare a Very Mobile è semplice e veloce: si può fare tutto comodamente online, oppure rivolgersi a un punto vendita autorizzato per attivare subito la nuova SIM. Una procedura snella e priva di complicazioni.

Very Mobile dimostra, ancora una volta, di puntare tutto sulla trasparenza, sulla semplicità e, soprattutto, su prezzi che si mantengono bassi nel tempo.