Piano D’Azione: ecco tutte le novità per l’industria auto

Nelle scorse ore la Commissione Europea ha finalmente presentato il Piano d’Azione dedicato al settore delle quattro ruote. Un Piano che rappresenta il risultato di diversi giorni di discussioni e di lavoro eseguito tramite il cosiddetto Dialogo Strategico.

Le diciotto pagine che compongono l’importante documento vanno a introdurre alcune importanti novità nell’industria automobilistica e, in particolare, per batterie, elettrificazione delle flotte di veicoli aziendali e innovazione del settore. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alle novità che il Piano D’Azione andrà a introdurre.

Piano d’Azione Auto: le novità

Con la pubblicazione ufficiale del Piano d’Azione giunge al termine l’attesa per scoprire cosa la Commissione Europea ha deciso dopo numeri giorni di lavoro. Un documento che sarà indispensabile affinché il settore automotive possa avere delle linee guida in grado di ottimizzare le strategie di crescita e sviluppo.

A tal proposito, nelle scorse ore non sono mancate le dichiarazioni di Ursula Von der Leyen che ha sottolineato come l’obiettivo comune sia un’industria automobilistica sostenibile, competitiva e innovativa in Europa a vantaggio dei cittadini, dell’economia e dell’ambiente.

Tra i principali temi trattati non possiamo certamente non citare quello delle multe sulle emissioni di CO2 su cui la Commissione proporrà proprio questo mese una modifica mirata del regolamento sulle norme in materia di emissioni di CO2 per autovetture e furgoni.

Oltre a ciò, non è mancata l’attenzione per la tecnologia e l’innovazione. Con l’obiettivo di dare una mano al settore delle quattro ruote, l’Unione Europea ha deciso di istituire un’alleanza europea per i veicoli connessi e autonomi.

In merito alle auto elettriche viene reso noto che non ci saranno più incentivi europei per l’acquisto, mentre si dà importanza alla promozione di regimi di leasing sociale sia per i veicoli elettrici nuovi che usati. Tuttavia, la Commissione Europea ha deciso di mettersi al lavoro per arrivare a decarbonizzare le flotte di veicoli commerciali.

Infine, non poca l’attenzione per la mobilità sostenibile con un piano che comprende diverse misure chiave, come un pacchetto completo denominato Battery Booster che ha l’obiettivo a sostenere la produzione di celle e componenti di batterie attraverso finanziamenti diretti, e un sostegno allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica.