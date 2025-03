CoopVoce rinnova il suo catalogo con offerte STREPITOSE

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di portare una ventata di aria fresca al suo vasto catalogo. A partire dalla giornata del 6 marzo 2025, infatti, l’operatore ha aggiornato questo catalogo, proponendo tante nuove offerte appartenenti alla gamma CoopVoce Evo. Come da tradizione dell’operatore, anche questa volta ci troviamo di fronte a delle offerte davvero speciali e con un prezzo di partenza di soli 4,90 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce rinnova il suo catalogo con tante nuove offerte della gamma Evo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha aggiornato il suo catalogo di offerte appartenenti alla gamma CoopVoce Evo. Come già accennato in apertura, anche questa volta l’operatore stupisce grazie all’estrema convenienza delle offerte che ha proposto.

Una delle più convenienti è senz’altro l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 10. Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo estremamente basso pari a soli 4,90 euro al mese. Il bundle include ogni mese fino a 10 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare sempre verso tutti i numeri.

La seconda offerta proposta dall’operatore è quella denominata CoopVoce Evo 100. In questo caso, come suggerisce anche il nome, gli utenti avranno a disposizione addirittura fino a 100 GB di traffico dati. Rimangono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti e fino a 1000 sms verso tutti i numeri. In questo caso il costo è di 7,90 euro al mese.

L’ultima new dell’operatore è l’offerta denominata CoopVoce Evo 250. Questa volta, il traffico dati messo a disposizione è pari a 250 GB. Come sempre, il bundle include anche i minuti per chiamare tutti i numeri nazionali e 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 9,90 euro al mese. Insomma, anche questa volta l’operatore stupisce con queste fantastiche offerte.