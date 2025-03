Google vuole trasformare l’AI nel vostro nuovo personal stylist

Google pensa che l’intelligenza artificiale possa essere un perfetto strumento per assistere gli utenti durante i loro acquisti online. Per questo motivo il colosso americano ha pensato ad alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale che possano consentire al pubblico di avere un vero stilista personale.

“Shop created images”: abbigliamento su misura grazie all’AI

Disponibile per tutti gli utenti mobile negli Stati Uniti, la funzione Shop created images permette di trovare il capo d’abbigliamento che si ha in mente, semplicemente descrivendolo a parole. Non si tratta più solo di cercare ciò che già esiste, ma di lasciare che l’AI interpreti i tuoi desideri e proponga capi reali, pronti da acquistare.

Basta effettuare una ricerca su Google per il capo d’abbigliamento desiderato e, scorrendo verso il basso, apparirà l’opzione “Can’t find it? Create it“. Da qui sarà sufficiente descrivere il capo ideale, lasciando a Google il compito di trovare vestiti che corrispondano al meglio alla descrizione fornita, completi di link diretti per l’acquisto.

Make-up virtuale ispirato alle celebrità grazie all’AR

A partire da questa settimana, sempre negli Stati Uniti, Google lancerà anche una funzione potenziata dalla tecnologia AR (realtà aumentata), che permetterà di provare virtualmente trucchi e look ispirati a celebrità e influencer, oppure direttamente alle ultime tendenze beauty.

Cercando un look specifico, come “trucco primavera” o il nome di una celebrità, si potrà visualizzare direttamente sul proprio volto il risultato del make-up virtuale, completo di prodotti da acquistare con un clic. Il tutto sarà accessibile direttamente dal motore di ricerca Google su smartphone.

Prova virtuale: ora anche pantaloni e gonne

Lanciato originariamente nell’estate del 2023 per top e vestiti, il tool di virtual try-on (prova virtuale) di Google viene adesso ampliato anche a pantaloni e gonne, permettendo così agli utenti di visualizzare l’intero outfit in una sola volta. Al momento questa funzionalità è disponibile per gli utenti americani all’interno della scheda Google Shopping.