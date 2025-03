Apple iPhone 17 Air, nonostante le dimensioni sarà molto sottile

L’attesa verso la prossima famiglia iPhone 17 si sta facendo veramente intensa. Nonostante manchino ancora molti mesi al debutto dei nuovi top di gamma Apple, le indiscrezioni sui nuovi modelli stanno accedendo l’entusiasmo degli utenti.

In particolare, un modello è sotto i riflettori da molte settimane e si tratta dell’attesissimo iPhone 17 Air. Apple sembra intenzionata a realizzare un dispositivo leggero e sottile che possa affascinare gli utenti in cerca di un flagship che non sia pesante e scomodo da trasportare.

Stando a quanto condiviso da Ice Universe su X (ex Twitter), il dispositivo sarà caratterizzato da dimensioni che lo renderanno simile ad un iPhone 17 Pro Max. Tuttavia, trattandosi di un modello Air, denominazione già utilizzata nelle famiglie iPad e MacBook, lo spessore sarà molto più contenuto

Exclusive revelation: The length, width, screen size, and bezel(same iPhone 16 Pro Max) of the iPhone 17 Air and iPhone 17 Pro Max are exactly the same.

Only the thickness is different. The iPhone 17 Air is 5.5mm thick, and the iPhone 17 Pro Max is 8.725mm thick. pic.twitter.com/YjcMFva5IW

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) March 7, 2025