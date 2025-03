Oppo Find X8 Ultra sarà un “super flagship” secondo l’azienda

Il debutto del nuovo Oppo Find X8 Ultra è atteso per aprile, periodo di lancio già confermato dall’azienda cinese. In attesa di una data ufficiale per l’avvio della commercializzazione, stanno iniziando a trapelare alcuni nuovi dettagli che permettono di svelare parte della scheda tecnica del dispositivo.

Stando a quanto condiviso da Zhou Yibao, product manager della serie Find, il nuovo Oppo Find X8 Ultra sarà un device top di gamma anche per quanto riguarda la ricarica. Il dispositivo supporterà la ricarica rapida a 100W con cavo e a 80W in modalità wireless.

Grazie a queste prestazioni di assoluto rilievo, sarà possibile passare da 0 al 100% di autonomia in appena 35 minuti. Se si considera che la batteria avrà una capacità di 6.000mAh, si tratta di un risultato assolutamente lodevole che certamente farà felici tutti gli utenti che sceglieranno questo dispositivo.

Oppo Find X8 Ultra si preannuncia un dispositivo in grado di stupire tutti grazie alle proprie doti tecniche

Inoltre, sempre lo stesso Zhou ha voluto sottolineare come Find X8 Ultra sia un dispositivo che l’azienda non ha paura di definire un “super flagship”. Oppo si è concentrata, in particolar modo, sulle caratteristiche del comparto fotografico e sul sistema di imaging.

Saranno presenti quattro ottiche differenti tra cui spicca il sensore principale da 1 pollice che, molto probabilmente potrebbe essere il Sony LYT-900. A supporto troverà spazio il teleobiettivo periscopico affiancato da una seconda lente periscopica e un obiettivo ultra-grandangolare. Tutti questi elementi saranno gestiti da un sensore di imaging spettrale che consentirà di migliorare la qualità generale degli scatti.

Passando alla dotazione tecnica generale, ci aspettiamo che il Find X8 Ultra sarà caratterizzato da un display piatto con cornici estremamente ridotte. Le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da almeno 12GB di RAM. Non mancherà la certificazione IP68 o IP69 a garanzia della resistenza alla polvere a all’acqua.