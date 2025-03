Volkswagen Tera, debutta in Brasile il nuovo SUV compatto

Le aziende del settore automotive puntano sempre di più a espandere i propri confini, conquistando utenti di tutto il mondo grazie al lancio di nuovi modelli. Con tale obiettivo, la casa automobilistica di Wolfsburg svela un nuovo modello per conquistare il marcato brasiliano. Si tratta del SUV compatto Volkswagen Tera, un modello entry-level alla cui base trova spazio la piattaforma MQB-A0.

Un modello che si presenta agli utenti brasiliani come una soluzione con dimensioni ridotte ma in grado di offrire il massimo del comfort e un’ottima esperienza di guida. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di questo nuovo SUV Tera.

Volkswagen Tera: il SUV che vuole conquistare il Brasile

Il costruttore automobilistico tedesco non si arrende e punta a ottimizzare il numero di vendite su tanti mercati al fine di superare la crisi di quest’ultimo periodo. Non a caso, infatti, il debutto della Volkswagen Tera rappresenta un passo avanti importante per il marchio, visto che il SUV si prepara a conquistare un gran numero di utenti.

Un design ed un’estetica, quella scelta dal costruttore automobilistico di Wolfsburg, che ricorda certamente alcuni modelli si SUV del marchio. Non passa inosservata, sul frontale, la presenza una griglia sottile con fari full LED. Passaruota scolpiti e cerchi in lega diamantati vanno invece a contraddistinguere la fiancata di questo nuovo SUV. Al posteriore, invece, non manca la presenza di fanali a LED e un paraurti che dona un tocco di aggressività al veicolo.

Nell’abitacolo non manca una plancia digitale e un display infotainment ricco di funzionalità utili al conducente. Non mancano, inoltre, alcuni pulsanti fisici su volante che potrebbero essere preferiti da utenti che non adorano i comandi touchscreen. Ad ottimizzare l’esperienza di guida anche il pacchetto che include sistemi ADAS.

Per quanto riguarda la meccanica, sappiamo che la Volkswagen Tera dispone di un motore turbo 1.0 a tre cilindri, disponibile sia in versione bi-fuel che con trasmissioni manuali o automatiche. Per il momento non sappiamo se il costruttore deciderà di portare questo modello anche su altri mercati.