Pirateria a portata dell’e-commerce: la denuncia Agcom

Sono sempre di più al giorno d’oggi gli utenti che decidono di accedere alle piattaforme di e-commerce come soluzione rapida ma, soprattutto, vantaggiosa. Ciò nonostante, a volte non mancano problemi ad esse connesse come, ad esempio, la pirateria digitale che non fa altro che rendere l’accesso a contenuti protetti da copyright privo di sfide e di difficoltà.

Una situazione che purtroppo continua a preoccupare e che anche il Commissario di Agcom, Massimiliano Capitanio, ha voluto analizzare da vicino mediante una dettagliata indagine. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questa delicata questione.

Parateria sugli e-commerce: l’allarme di Agcom

In un momento storico in cui internet e l’e-commerce sono diventati parte integrante della vita di tutti i giorni degli utenti, alcune pratiche non fanno altro che preoccupare. Non si può certamente stare tranquilli vedendo la proliferazione della pirateria digitale sulle piattaforme di e-commerce che sempre più utenti utilizzano giornalmente.

Nello specifico, l’indagine personale condotta da Massimiliano Capitanio, Commissario di Agcom, mostra come sia possibile acquistare abbonamenti pirata e servizi di pay TV e streaming a costi molto bassi. Tutto senza che si debba effettuare alcun tipo di operazione complessa. Secondo quanto affermato dallo stesso Commissario, è necessario solamente digitare parole chiave legate alla tematica d’interesse, come streaming cinema, su una nota piattaforma globale di e-commerce per poter vedere una serie di venditori che si occupano di offrire l’accesso illegale a diverse tipologie di servizi pensati per l’intrattenimento degli utenti.

Lo stesso Capitanio, tramite l’indagine rende noto che la piattaforma e-commerce sembrerebbe ignorare completamente quelle che sono le norme. Consentendo, di conseguenza, ai venditori di continuare a effettuare pratiche illegali senza che incontrino ostacoli.

Dunque, secondo Agcom è indispensabile che si proceda con un intervento mirato per contrastare tali pratiche ed evitare che gli e-commerce siano liberi dalla pirateria.