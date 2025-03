Google lancia AI Mode e rivoluziona la ricerca sul web

Google rivoluziona la ricerca sul web introducendo AI Mode, una nuova funzione che permette agli utenti di ottenere risultati ancora più precisi durante le ricerche online. La novità è attualmente in fase di test negli Stati Uniti ma sarà presto introdotta globalmente dal colosso, che mira così a offrire ai suoi utenti un nuovo modo di fare ricerca e ottenere informazioni dal web.

Google AI Mode cambia il modo di ricercare informazioni online

L’obiettivo del colosso di Mountain View, dichiarato anche nel comunicato ufficiale rilasciato dopo l’introduzione della nuova funzione, è quello di sfruttare l’intelligenza artificiale per consentire agli utenti di ottenere risposte dettagliate dal web. Queste, infatti, sono le indicazioni fornite in merito al nuovo strumento:

“Questa nuova modalità di ricerca espande ciò che le panoramiche AI possono fare con un ragionamento, un pensiero e capacità multimodali più avanzate in modo da poter ottenere aiuto anche con le tue domande più difficili. ”

Appare chiaro, dunque, che sarà possibile utilizzare l’intelligenza artificiale generativa in maniera ancora più proficua per effettuare ricerche anche ponendo a Google Search delle domande più elaborate.

AI Mode, quindi, sarà in grado di rispondere a quesiti molto complessi in pochi istanti, elaborando i concetti in più fasi e offrendo all’utente risposte precise. Al momento, però, l’opzione è disponibile soltanto per gli utenti con abbonamento Premium. In un secondo momento il colosso potrebbe decidere di rivolgere la sua funzione a più utenti permettendo loro di ottenere i vantaggi garantiti dal nuovo modello di Gemini 2.0 ma non siamo a conoscenza delle tempistiche né delle reali intenzioni del colosso. Come ChatGPT, anche Gemini potrebbe mantenere alcune funzionalità riservate agli utenti che hanno contratto un abbonamento.